Удивительно, но это работает: зачем на провода вешают кирпичи и кроссовки

В наше время можно увидеть все, но и объяснить тоже.
Многие из нас замечали, что на проводах висят то кроссовки со шнурками, то кирпич. Возникает вопрос: откуда они там берутся? Таким странным "аномалиям" есть логическое объяснение.
Зачем вешают кроссовки на провода?
В странах СНГ обувь на провода закидывают воришки, торгующие цветным металлом, для создания замыкания. Схема проста: диспетчеры снимают с проводов напряжение, а хулиганы в это время снимают провода.
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Неудачно закинутые ботинки, не создавшие замыкание, остаются на проводах.
А вот в США, кеды на проводах означают места, где продают наркотики. Причем цвет кед соответствует определенному виду
Зачем вешают кирпич на провода?
Здесь все намного проще: по одной из версий, из-за тяжёлого веса кирпичи не дают проводам перехлестнуться.
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