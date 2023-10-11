Удивительно, но это работает: зачем на провода вешают кирпичи и кроссовки

В наше время можно увидеть все, но и объяснить тоже.

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Почему на проводах висят кирпичи и кросовки / Коллаж Главред, фото: соцсети, скриншот с видео

Многие из нас замечали, что на проводах висят то кроссовки со шнурками, то кирпич. Возникает вопрос: откуда они там берутся? Таким странным "аномалиям" есть логическое объяснение.

Зачем вешают кроссовки на провода?

В странах СНГ обувь на провода закидывают воришки, торгующие цветным металлом, для создания замыкания. Схема проста: диспетчеры снимают с проводов напряжение, а хулиганы в это время снимают провода.

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Неудачно закинутые ботинки, не создавшие замыкание, остаются на проводах.

А вот в США, кеды на проводах означают места, где продают наркотики. Причем цвет кед соответствует определенному виду

Зачем вешают кирпич на провода?

Здесь все намного проще: по одной из версий, из-за тяжёлого веса кирпичи не дают проводам перехлестнуться.

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