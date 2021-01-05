В Дании для детей сняли мультик про мужчину с самым длинным в мире пенисом

мультсериал Джон Деллеранд / Teller Report

В Дании на общественном национальном телеканале DR Ramasjang началась трансляция детского мультсериала Джон Диллерманд (датский эвфемизм слова "пенис").

Как сообщает местный портал SVT, сюжет сериала построен вокруг мужчины по имени Джон с самым длинным в мире и волшебным пенисом. С его помощью он может высоко прыгать и даже летать, отталкиваясь от почвы.

Главный герой успешно использует пенис в банальных бытовых ситуациях ‒ в качестве поводка для собаки, для того, чтобы достать упавшие в воду вещи, для помощи соседу в вывешивании флага и т.д. Но иногда поведение детородного органа выходит из-под контроля Джона ‒ к примеру ворует у детей мороженое.

Сообщается, что на данный момент готовы 20 эпизодов мультсериала. Причем его целевая аудитория ‒ дети 4-8 лет.

Сериал вызвал большие дискуссии в среде датчан. Часть называют его порнографией и обещают, что никогда не дадут детям смотреть транслирующий этот мультфильм телеканал. А другие утверждают, что мультик понравился детям, а порнографический подтекст видится в нем только взрослым с их взглядами.

Читайте такжеБелый брючный змей: ученые рассказали, пенисы какой длины нравятся женщинам

Напомним, ранее сообщалось: