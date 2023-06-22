Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

Удивительные способы применения кока-колы на кухне. Знают только избранные хозяйки.

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Куда применяют кока-колу / Коллаж Главред, фото pixabay

Уникальный напиток, о котором часто говорят, что он вредный. Кока-кола - это одно из любимых средств опытных домохозяек.

Совсем недавно узнала, что кока-кола просто замечательное средство для волос. Многие женщины во всем мире используют чудо-напиток в качестве бальзама и имеют упругие волосы.

Сегодня расскажу, как женщины используют кока-колу на кухне и всегда держат минимум 1 бутылочку в кухонном шкафчике или холодильнике.

Для чего используют кока-колу на кухне

Удивительно, но кока-кола может отмыть ржавчину. Благодаря своим компонентам, такая вода отмоем пожелтевшую ванну.

Кроме того, ваши украшения можно спокойно очистить с помощью колы. Налейте колу в стакан, можно холодную, опустите туда свои цепочки на 15-20 минут или колечки, далее промойте под проточной водой и протрите тряпочкой.

Если хотите отмыть чайник кока-колой, сделать это очень просто. Газировку налейте в чайник, нагрейте колу и все, накипь уйдет моментально. Если чайник был слишком загрязненным, повторить такой трюк стоит дважды.

С помощью колы хитрые хозяйки отмывают и кастрюли. Наливают колу в нужную кухонную утварь, подогревают на плите, и мигом убирают пригоревшие остатки на дне.

Кроме того, колой можно отмыть и краны от налета. Замочите ватку в кока-коле и приложите к самым загрязненным участкам. Дайте немного времени, пока подействует кола. Далее, протираем чистой тряпкой сверкающие краны.

А еще, кока-колой хозяйки отмывают сильно загрязненные окна от мух и зеркала в автомобиле.

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