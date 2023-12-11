Женщина каждый год заворачивает свою елку в пищевую пленку: зачем она так делает

Женщина рассказала, что в конце праздников она оборачивает свою украшенную рождественскую елку пищевой пленкой.
Для многих семей украшение рождественской елки - это некий ритуал, в котором участвуют все, но одна женщина в ТикТок призналась, что ее не беспокоит необходимость украшать свою елку одним и тем же образом каждый год, поскольку она просто упаковывает искусственное украшение со всеми безделушками и гирляндами.
Она рассказала, что заворачивает свою елку в пищевую пленку, чтобы сохранить все украшения в безопасности, а затем, когда снова наступает декабрь, она просто тратит 10 минут на то, чтобы развернуть ее.
"Каждый год я оборачиваю свое дерево пищевой пленкой перед тем, как убрать его. Я разворачиваю его за 10 минут, и это оставляет мне больше времени, чтобы... Пейте вино! Будьте здоровы!", - призналась женщина.
В подписи к видео женщина описала его как "лучший рождественский лайфхак на свете".
Смотрите видео о том, как быстро нарядить елку:
@roseroomgiftsuk Best Christmas hack ever! #christmastreehacks #winetimeee?? #fyp#christmashacks♬ Elf - Main Theme - Geek Music
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