Этот случай разрушил ее доверие к мужу, с которым они прожили вместе пять лет.

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Женщина узнала, как муж тайно назвал их ребенка: теперь она подает на развод / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Женщина пожаловалась на предательство мужа

Как мужчина назвал ребенка

31-летняя женщина была потрясена, обнаружив, что ее муж, с которым она договорилась назвать их новорожденного сына в честь ее дедушки, зарегистрировал ребенка под совершенно другим именем.

Спустя две недели после родов она получила свидетельство о рождении, где увидела, что имя мальчика совпадает с фамилией начальницы мужа – женщины, с которой он работает, пишет Главред.

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Свое возмущение женщина выразила на Reddit, отметив, что сначала пыталась успокоить себя, полагая, что это ошибка, но увидев на наклейке свои данные и телефон, поняла, что ошибка маловероятна. Она поделилась, что после разговора муж признался, что намеренно указал имя начальницы, но не смог объяснить свои мотивы.

Женщина призналась, что этот случай разрушил ее доверие к мужу, с которым они прожили вместе пять лет. Теперь она задумывается о разводе.

Что такое reddit? Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Поддержки она не нашла даже среди близких: ее младшая сестра, например, сочла это пустяком, сравнив произошедшее с тем, как женщина когда-то назвала своего хомячка смешным именем. По словам сестры, "ребенку все равно, как его назвали", и она советовала не придавать этому большого значения.

Теперь женщина находится в замешательстве и не знает, как относиться к поступку мужа: является ли это тревожным сигналом о возможных проблемах в отношениях или же ее реакция слишком эмоциональна.

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