Зря вы ее не используете: для чего нужна лишняя дырка на кроссовках

Мы все видели ту дополнительную дырку на наших кроссовках, но мало кто задумывался о ее предназначении. Кажется, это мелочь, но в зависимости от того, как вы используете эту "тайную" дырку, можно получить серьезную пользу.
Давайте рассмотрим, для чего нужна лишняя дырка на кроссовках и как правильно ею воспользоваться.
Для безопасности и поддержки
Как оказалось, спортивная обувь нуждается в особой поддержке, чтобы обеспечить безопасность во время тренировок. Дополнительные отверстия по бокам стопы, о которых многие не знают, предназначены для создания дополнительной поддержки. Правильное завязывание через эти отверстия минимизирует риск травм лодыжек, коленей и бедер.
Предотвращение волдырей и улучшение подгонки
Правильная техника завязывания через дополнительные отверстия позволяет обуви лучше прилегать к ноге, предотвращая трение и уменьшая вероятность появления волдырей. Это особенно полезно при интенсивных тренировках и долгих прогулках.
Уменьшение риска развязывания шнурков
Еще одно практическое применение этой дополнительной дырки - уменьшение риска развязывания шнурков. Завязывание через дополнительные отверстия помогает удерживать узел под дополнительным напряжением, предотвращая случайное развязывание во время интенсивных физических нагрузок.
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