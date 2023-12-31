Зря вы ее не используете: для чего нужна лишняя дырка на кроссовках

Правильное использование дополнительных отверстий на кроссовках может сделать вашу тренировку более комфортной.

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Для чего нужна лишняя дырка на кроссовк / Коллаж Главред, фото: скриншот

Мы все видели ту дополнительную дырку на наших кроссовках, но мало кто задумывался о ее предназначении. Кажется, это мелочь, но в зависимости от того, как вы используете эту "тайную" дырку, можно получить серьезную пользу.

Давайте рассмотрим, для чего нужна лишняя дырка на кроссовках и как правильно ею воспользоваться.

Для безопасности и поддержки

Как оказалось, спортивная обувь нуждается в особой поддержке, чтобы обеспечить безопасность во время тренировок. Дополнительные отверстия по бокам стопы, о которых многие не знают, предназначены для создания дополнительной поддержки. Правильное завязывание через эти отверстия минимизирует риск травм лодыжек, коленей и бедер.

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Предотвращение волдырей и улучшение подгонки

Правильная техника завязывания через дополнительные отверстия позволяет обуви лучше прилегать к ноге, предотвращая трение и уменьшая вероятность появления волдырей. Это особенно полезно при интенсивных тренировках и долгих прогулках.

Уменьшение риска развязывания шнурков

Еще одно практическое применение этой дополнительной дырки - уменьшение риска развязывания шнурков. Завязывание через дополнительные отверстия помогает удерживать узел под дополнительным напряжением, предотвращая случайное развязывание во время интенсивных физических нагрузок.

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