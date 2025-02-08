Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

Чтобы сохранить имбирь надолго, нужно следовать нескольким важным правилам.

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Как хранить имбирь, чтобы он не заплесневел / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как хранить имбирь, чтобы он не заплесневел

Где лучше всего хранить имбирь

Корень имбиря полезен для здоровья и является универсальным ингредиентом для многих блюд, поэтому каждая хозяйка хотела бы всегда иметь его под рукой.

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При правильном хранении свежий имбирь может храниться очень долго. Главред разобрался, как хранить имбирь.

К слову, знали ли вы о пользе воды с имбирем и почему ее нужно пить каждый день? Детальнее читайте в материале: Удивительное влияние на организм: чем полезна вода с имбирем.

Как дольше сохранить имбирь в домашних условиях

Чтобы имбирь хранился дольше, нужно выбирать твердые корни с гладкой, не морщинистой внешней кожурой. Если вы видите морщины - значит он начинает портиться, пишет The Spruce eats.

Если вы заметили плесень на имбире, эти части можно отрезать, но стоит учитывать, то в этом случае корень будет храниться хуже.

Как хранить имбирь в холодильнике

Лучше всего хранить имбирь в холодильнике целым, с кожурой.

Нарезанный имбирь также можно держать в холодильнике, но срок хранения значительно сократится.

Чтобы максимально продлить срок хранения, поместите имбирь в пакет для заморозки, выпустите из него большую часть воздуха и поместите в ящик для фруктов и овощей в холодильнике.

Если хранить имбирь в коричневом бумажном пакете, то он сможет пролежать около недели.

Чищенный имбирь можно хранить в небольшой стеклянной банке, залив водкой или хересом. Так он может пролежать несколько недель. Если спирт начнет мутнеть, имбирь пора выбрасывать, ведь в нем уже появилась плесень или бактерии.

Как хранить имбирь в морозильнике

Чтобы хранить имбирь неограниченное время, положите корень в морозилку вместе с кожурой. Чтобы защитить его от ожога из-за заморозки, имбирь лучше сложить в пакет или контейнер.

Если вам понадобится свежий имбирь для приготовления какого-либо блюда, вытащите его из морозилки, натрите на терке необходимое количество и верните оставшуюся часть корня в заморозку. Нет необходимости предварительно размораживать корень, так как замороженный имбирь гораздо легче натереть.

Как посадить имбирь в горшок

Чтобы получить бесконечный запас имбиря, посадите корень имбиря в небольшой горшок и поставьте его на подоконник. Он пустит побеги и листья, как и любое другое комнатное растение.

Всякий раз, когда вам понадобится имбирь, поднимите растение, отрежьте кусок корня и верните его в горшок — это нисколько не повредит. Пока вы поливаете растение, у вас никогда не закончится имбирь.

Если вам интересны секреты выращивания имбиря, читайте материал: Как вырастить имбирь из магазинного корня: ароматный урожай гарантирован.

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Что такое имбирь? Имбирь (Zingiber officinale) - это длинный, тонкий корень, известный своими свойствами как кулинарная приправа с характерным вкусом и ароматом, а также с большим количеством полезных веществ. Растение называют просто имбирем, но этот термин может также ссылаться и на род, к которому принадлежит это растение, и на съедобную часть растения, обычно используемую в качестве специи в кулинарии во всем мире. Хотя эту часть часто считают корнем, она является корневищем, то есть горизонтальным подземным стеблем растения. Корневище имбиря имеет длительную историю культивирования, пишет Википедия.

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