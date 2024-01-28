Будут белее белого: 2 проверенных способа отстирать шнурки

Ваши шнурки снова будут выглядеть белоснежными без лишних усилий.
У каждого из нас когда-то возникали проблемы с отстирыванием белых шнурков. На первый взгляд, это может показаться простой задачей, но со временем загрязнения становятся стойкими, и обычный способ стирки перестает справляться.
Прежде чем бежать за новой парой, вы должны узнать о двух удивительно простых способах вернуть шнуркам первоначальный вид.
Как отстирать шнурки при помощи отбеливателя?
- Разведите столовую ложку отбеливателя в полутора литрах теплой воды.
- Замочите в растворе шнурки на полчаса.
- Выстирывайте их так, как обычно, и высушите.
Ваши шнурки снова будут выглядеть белоснежными, готовыми к новым приключениям. Этот простой способ поможет вам избежать лишних затрат на новые аксессуары.
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Как отстирать шнурки при помощи лимона?
- Выжмите из лимона полстакана сока.
- Разведите сок в пропорциях, знакомых вам из предыдущего опыта.
- Замочите и постирайте носки.
С лимоном ваша стирка станет не только эффективной, но и приятно ароматной. Проблема загрязненных шнурков решена, и у вас снова есть повод радоваться своим любимым вещам.
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