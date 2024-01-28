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Будут белее белого: 2 проверенных способа отстирать шнурки

Сергей Кущ
28 января 2024, 14:09
Ваши шнурки снова будут выглядеть белоснежными без лишних усилий.
Чем отстирать шнурки
Чем отстирать шнурки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого из нас когда-то возникали проблемы с отстирыванием белых шнурков. На первый взгляд, это может показаться простой задачей, но со временем загрязнения становятся стойкими, и обычный способ стирки перестает справляться.

Прежде чем бежать за новой парой, вы должны узнать о двух удивительно простых способах вернуть шнуркам первоначальный вид.

Как отстирать шнурки при помощи отбеливателя?

  • Разведите столовую ложку отбеливателя в полутора литрах теплой воды.
  • Замочите в растворе шнурки на полчаса.
  • Выстирывайте их так, как обычно, и высушите.

Ваши шнурки снова будут выглядеть белоснежными, готовыми к новым приключениям. Этот простой способ поможет вам избежать лишних затрат на новые аксессуары.

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Как отстирать шнурки при помощи лимона?

  • Выжмите из лимона полстакана сока.
  • Разведите сок в пропорциях, знакомых вам из предыдущего опыта.
  • Замочите и постирайте носки.

С лимоном ваша стирка станет не только эффективной, но и приятно ароматной. Проблема загрязненных шнурков решена, и у вас снова есть повод радоваться своим любимым вещам.

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