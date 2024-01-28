Будут белее белого: 2 проверенных способа отстирать шнурки

Ваши шнурки снова будут выглядеть белоснежными без лишних усилий.

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Чем отстирать шнурки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого из нас когда-то возникали проблемы с отстирыванием белых шнурков. На первый взгляд, это может показаться простой задачей, но со временем загрязнения становятся стойкими, и обычный способ стирки перестает справляться.

Прежде чем бежать за новой парой, вы должны узнать о двух удивительно простых способах вернуть шнуркам первоначальный вид.

Как отстирать шнурки при помощи отбеливателя?

Разведите столовую ложку отбеливателя в полутора литрах теплой воды.

Замочите в растворе шнурки на полчаса.

Выстирывайте их так, как обычно, и высушите.

Ваши шнурки снова будут выглядеть белоснежными, готовыми к новым приключениям. Этот простой способ поможет вам избежать лишних затрат на новые аксессуары.

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Как отстирать шнурки при помощи лимона?

Выжмите из лимона полстакана сока.

Разведите сок в пропорциях, знакомых вам из предыдущего опыта.

Замочите и постирайте носки.

С лимоном ваша стирка станет не только эффективной, но и приятно ароматной. Проблема загрязненных шнурков решена, и у вас снова есть повод радоваться своим любимым вещам.

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