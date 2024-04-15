Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазах

Существует несколько простых и эффективных способов, чем очистить дно сковородки, сотейника и даже кастрюли.

https://glavred.info/lifehack/chem-ochistit-dno-skovorodki-i-kastryuli-tolstyy-sloy-nagara-otvalitsya-na-glazah-10557932.html Ссылка скопирована

Чем очистить дно сковородки и кастрюли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Даже самая качественная посуда со временем может приобрести неприглядный вид, особенно задние стенки сковородок и кастрюль, которые подвергаются воздействию жара и пламени. Существует несколько простых и эффективных способов, чем очистить дно сковородки, сотейника и даже кастрюли.

Как убрать толстый слой нагара на сковороде?

Смешайте соль и уксус для создания мощного средства, которое справится с неприятными пятнами на сковородках и кастрюлях. Просто посыпьте заднюю стенку посуды солью, затем распылите на нее немного белого уксуса. Подождите 10 минут и тщательно протрите губкой, пишет французский портал Sante+.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Лимон - отличное решение для борьбы с жиром и неприятными запахами на кухне. Просто разрежьте лимон пополам и натрите им задние стенки кастрюль и сковородок. Кислота лимона моментально растворит жирные отложения. После этого достаточно протереть губкой и ополоснуть.

Как очистить старые кастрюли и сковородки?

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите пасту на задние стенки посуды и оставьте на 20 минут. Затем потрите губкой, чтобы удалить грязь. Абразивные свойства соды справятся с самыми стойкими пятнами!

Смотрите видео о том, как убрать толстый слой нагара на сковороде:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред