Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазах

Даже самая качественная посуда со временем может приобрести неприглядный вид, особенно задние стенки сковородок и кастрюль, которые подвергаются воздействию жара и пламени. Существует несколько простых и эффективных способов, чем очистить дно сковородки, сотейника и даже кастрюли.
Как убрать толстый слой нагара на сковороде?
Смешайте соль и уксус для создания мощного средства, которое справится с неприятными пятнами на сковородках и кастрюлях. Просто посыпьте заднюю стенку посуды солью, затем распылите на нее немного белого уксуса. Подождите 10 минут и тщательно протрите губкой, пишет французский портал Sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Лимон - отличное решение для борьбы с жиром и неприятными запахами на кухне. Просто разрежьте лимон пополам и натрите им задние стенки кастрюль и сковородок. Кислота лимона моментально растворит жирные отложения. После этого достаточно протереть губкой и ополоснуть.
Как очистить старые кастрюли и сковородки?
Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите пасту на задние стенки посуды и оставьте на 20 минут. Затем потрите губкой, чтобы удалить грязь. Абразивные свойства соды справятся с самыми стойкими пятнами!
Смотрите видео о том, как убрать толстый слой нагара на сковороде:
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