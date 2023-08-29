Для чего замораживают кефир: неожиданный ответ просто убьет наповал

Что будет с кефиром если его заморозить - невероятный результат эксперимента.

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Замороженный кефир польза / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Рixabay/stevepb

Кефир, как и любую другую кисломолочную продукцию, лучше употреблять свежим, до истечения срока годности. При этом нередко перепад температур приводит к расслоению продукта – из-за чего напиток теряет однородную консистенцию.

Такое может происходить в случае, если на кефир воздействуют низкие температуры. Однако после оттаивания продукт обычно возвращается в первоначальное состояние. На помощь тут может прийти блендер, миксер или обычный венчик для взбивания.

Творог из замороженного кефира

После заморозки и размораживания кефира можно заметить, что сыворотка может гораздо быстрее отходить. Также при этом белки могут собираются сгустками. Это может быть плюсом при приготовлении нежного творога без нагревания.

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Давно замечено, что во время заморозки жидкость кристаллизуется. В результате она отделяется от молочного жира. В то же время при оттаивании она затем легко отделяется. После заморозки кусок кефирного льда выкладывают в льняную тряпочку и подвешиваю над ёмкостью на ночь.

Что будет если заморозить кефир в морозилке

Если вы хотите заморозить кефир для того, чтобы дольше его сохранить, этого делать не рекомендуется. В Сети можно найти много комментариев о том, что после размораживания кефир теряет свой изначальный вкус. Если вы все же решите заморозить кефир следите за тем, что тара не была заполнена под завязку. Ведь есть риск, что ее просто разорвёт, ведь жидкость при заморозке увеличивается в объёме.

Почему нельзя пить прокисший кефир

Кефир, как и любой другой быстро портящийся продукт, лучше употреблять до истечения срока годности. Если вы все-таки употребили кефир по окончании срока годности, это может привести к расстройству желудка. Известно, что испортившийся кефир является рассадником патогенных бактерий, которые могут стать причиной отравления. После окончания срока годности кефира не следует его употреблять, а лучше использовать при приготовлении разных блюд.

Замороженный кефир: сроки хранения

Кефир в морозилке лучше замораживать в заводской таре. Однако если нет такой возможности, то лучше поискать надежную упаковку, которая не пропускает воздух и разные запахи. Добавим, что срок хранения замороженного кефира в морозильнике при температуре -15 градусов составляет 4 месяца.

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