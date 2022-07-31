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Как избавиться от запаха мусора в квартире: советы и рекомендации

31 июля 2022, 12:40

Иногда (или регулярно) из мусорного ведра по всей квартире доносится неприятный запах. Главред собрал лучшие советы по поводу того, как от него избавиться.

Мусор, запах
Как избавиться от запаха мусора в квартире: советы и рекомендации / https://ua.depositphotos.com/

Как убрать запах из мусорного ведра

Добавьте немного эфирного масла на ватный спонжик. Отправьте его на дно контейнера ‒ прямо под мусорный пакет. Спонжик, который прописан маслом, как раз и будет убирать запах.

Можно взять и лимонное масло, а также масло чайного дерева или грейпфрута ‒ все они активно уничтожают бактерии.

Мятное масло поможет отпугнуть насекомых или даже грызунов (если речь идет о частном доме).

К слову, ватные спонжики с маслом можно использовать и в ванной ‒ убирать запах в небольших контейнерах, которые предназначены для средств гигиены. Шарик достаточно менять раз в неделю или по мере того, как их запах будет улетучиваться.

Что делать чтобы мусор не вонял

  • Во-первых, можно банально залить мусорное ведро каким-нибудь жидким чистящим средством (можно разбавить его водой). Потом оставить ведро в покое на пару-тройку часов. Ну а дальше ‒ все вылить и помыть ведро чистой водой.
  • Во-вторых, есть еще дедовский метод. Дно ведра застелить газетами. Бумага будет впитывать жидкость и, понятное дело, запахи. Плюс ведро будет гораздо чище после того, как уже грязную газету вынимали. Впрочем, некоторые советуют ‒ даже если используются мусорные пакеты, то все равно лучше проложить дно бумагой.
Мусор

Как избавиться от запаха в пластиковом ведре

Люди, у которых есть дома коты, могут немножко позаимствовать немного древесного наполнителя для мусорного ведра (понятно, под ненавидящий взгляд питомца ‒ "Что ж ты делаешь, кожаный мешок?"). Сперва, конечно, нужно либо прополоскать ведро, либо вымыть ‒ если запах уже завелся. Затем ведро нужно просушить, а только потом высыпать на дно наполнитель для лотка. Сверху поставить пакет для мусора. В случае, если помойная жидкость протечет, то наполнитель ее впитает. И никакого неприятного запаха не будет.

Можно еще взять лимон, разрезать его пополам, натереть соком и кожурой всю внутреннюю поверхность ведра. Потом ‒ закрыть крышка и оставить на ночь ‒ до утра.

Далее, в особо сложных случаях, нужно брать молотый кофе, насыпать в ведро, закрывать крышку и оставить на несколько часов (от восьми до двенадцати).

И, самый последний способ ‒ раздобыть немного древесного угля, плотно закрыть крышкой. И, опять же, оставить на ночь ‒ весь неприятный запах должен впитаться.

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Автор: Егор Бунин
мусор растительное масло
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