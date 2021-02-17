Как заказать справку о несудимости: все способы

Справка о несудимости - как заказать онлайн и не только / Образец

Справка о несудимости может понадобиться при приеме на работу или для участия в тендере, при усыновлении или для оформления заграничной визы. И это еще неполный перечень.

С недавних пор можно заказать справку о несудимости онлайн. Как это сделать и что стоит учесть, выяснил Главред.

Сколько действует справка о несудимости

Срок действия справки о несудимости в Украине – от 30 до 90 дней. Всё зависит от того, в какой орган и в какой стране (если справка, к примеру, нужна за границей) человек будет ее подавать.

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Справка о несудимости – цена

Если заказывать оформление в Интернете, то цена справки о несудимости стартует от 300 грн. Зависит от фирмы, сроков и условий.

Чаще всего этот способ выбирают, когда справка о несудимости оформляется срочно.

Но можно заказать справку о несудимости и бесплатно.

Как заказать справку о несудимости онлайн

Оформить справку о несудимости можно через МВД двумя способами:

заказать справку о несудимости онлайн на сайте hsc.gov.ua;

лично явившись в сервисный центр МВД.

Для оформления справки о несудимости онлайн понадобится:

Зарегистрироваться на сайте с помощью квалифицированной электронной подписи (физического лица) или Bank ID (при заказе через Bank ID справку получить можно лишь в бумажном варианте). Заполнить все поля электронной формы – и отдельно указать, в каком ТСЦ удобнее забрать готовую справку. Дождаться сообщения о готовности документа или самому проверить статус готовности справки онлайн (это делается по номеру, который присваивается после того, как человек нажмет кнопку "Отправить запрос"). Забрать справку в указанном ранее сервисном центре МВД (нужно будет предъявить документ, который удостоверяет личность).

Электронный вариант справки о несудимости можно использовать лишь по согласию учреждения, куда та подается. Например, ею часто пользуются участники тендерных закупок.

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Для оформления справки о несудимости непосредственно в сервисном центре МВД понадобится:

документ, который удостоверяет личность;

если делается по доверенности, то оригинал и копия документа, которые уполномочивают человека заказывать справку + заявление и копия документа лица, которое заказывает справку.

Справка о несудимости – срок изготовления в Украине

Справка делается до 30 календарных дней (как показывает практика, чаще всего в течение недели). Дата отчета – день поступления запроса.

Начало действия справки – дата осуществления проверки физического лица.