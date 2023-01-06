Не все равно, как хранить вино: лучшие способы сберечь благородный напиток

Как лучше хранить вино - многие любители этого благородного напитка часто задаются этим вопросом. Главред решился дать на него ответ.

Лучшие способы сберечь благородный напиток - вино / Miki Jourdan / catcrazy0965/ flickr.com

Как лучше хранить вино

Каждому, кто хочет правильно хранить вино дома, нельзя забывать, что солнечный свет и свет ламп, попадая на стекло бутылки, приводит к ее нагреванию. Вино начинает вариться, это приводит либо к "тепловому удару", либо к "мадеризации" (то есть вино поневоле начинает бродить и становиться слаще). А вот темнота способствует гармоничной выдержке. Еще одним немаловажным фактором является отсутствие вибрации. Осадок должен находиться в состоянии покоя при созревании вина.

Также стоит добавить сюда отсутствие посторонних запахов в погребе. Все бутылки размещаем горизонтально, чтобы предотвратить усыхание пробок.

Тут на помощь может прийти специальный набор для хранения вина. Он включает насос и вакуумные резиновые пробки. Закупорив бутылку и откачав попавший внутрь кислород, вы сможете замедлить процесс оксидации. Такие бутылки можно держать в погребе или в винном шкафу при температуре 10-13 градусов (от трех дней до недели).

Еще на вопрос, как хранить открытое вино, вам точно смогут ответить почти во всех винных барах. Здесь используют инертный газ, который закачивается в бутылку после налива. Для этих целей используется аргон или пищевой азот, он обладает теми же свойствами. На этой технологии основывается работа "эноматиков" – аппаратов для разлива вин.

При какой температуре хранить вино

Правильная температура, при которой хранится вино, является залогом долгого хранения вашего вина. Высокая температура ускоряет процесс его старения и убивает свежесть и тонкость. При низкой температуре этот процесс будет слишком медленным. Резкие перепады температур портят пробку, в вино попадает воздух, и оно быстро окисляется.

Оптимальной для хранения виноградного вина считается температура 10-12°C, а для крепких десертных вин - 14-16°С. Надо помнить – что при высокой температуре хранения с каждым градусом °C вино стареет быстрее, а при низкой теряет вкусовые качества. При хранении вина должна соблюдаться влажность в пределах 65% - 80%. Она способствует естественному увлажнению пробки и предотвращает ее усыхание, которое ведет к проникновению в бутылку кислорода.

Тщательно берегите вино от света, особенно от прямых солнечных лучей и люминесцентных светильников. Бутылки из тёмного стекла лучше защищены, большинство из них имеют ультрафиолетовые фильтры. Яркий свет провоцирует быстрое старение вина, влияя на его качество: в вине появляется прогорклость.

Самое правильное решение — специальные ячейки или ниши, где вино бывает недосягаемо для прямого света. Более чувствительными к свету являются белые вина, но и красные теряют свои качества, если подвергаются чрезмерному воздействию света. Скажем в рифму - в помещении, где хранится вино, всегда должно быть темно.

Можно ли хранить вино в квартире

Покой — важнейшее условие при хранении вина в помещении. Оно не должно подвергаться колебаниям, ударам или вибрациям. Это значительно увеличивает скорость химического распада. Поэтому, найдите такое место, где ничто не потревожит вашу коллекцию.

Большинство специалистов полагают, что вино должно храниться в горизонтальном положении. Считается, что, соприкасаясь с вином, пробка также влияет на формирование вкуса, но последние исследования показали, что допустимо и хранение вина в вертикальном положении - но самое главное, чтобы пробка не теряла упругость и не пропускала кислород внутрь бутылки.

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