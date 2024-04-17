Почему пираты пили ром: правдив ли миф о морских разбойниках

"Почему пираты пили ром?" - казалось бы, глупый вопрос. Однако, очень он интересный. Главред решил максимально подробно и четко на него ответить.

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Почему пираты пили ром? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

"Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому", ‒ эта песенка наверняка знакома многим с детства. Проект History Show рассказывает, сильно ли пили морские разбойники и имеет ли она отношение к реальности либо это сильное художественное преувеличение.

Почему пираты пили ром

Пираты пили ром по нескольким причинам:

Доступность и дешевизна: Ром был относительно дешевым и доступным напитком, особенно в Карибском бассейне, где действовали многие пираты. В то время как пиво и вино портились в жарком климате, ром мог храниться долго без порчи.

Безопасность питьевой воды: Вода на кораблях часто была застоявшейся и небезопасной для питья. Ром, будучи крепким алкогольным напитком, убивал бактерии в воде, делая ее более пригодной для питья.

Лекарственные свойства: Пираты верили, что ром обладает лечебными свойствами и может помочь при различных недугах, таких как цинга, простуда и дизентерия.

Поднятие боевого духа: Ром использовался как способ поднять боевой дух команды перед боем. Он также помогал морякам расслабиться и забыть о тяготах жизни на корабле.

Контроль над командой: Капитаны кораблей иногда использовали ром, чтобы умиротворить команду и предотвратить бунты.

Традиция: Со временем употребление рома стало пиратской традицией, символом их свободной и разгульной жизни.

Стоит отметить, что хотя ром и был распространенным напитком среди пиратов, не все его пили. Некоторые предпочитали другие алкогольные напитки, пиво или вообще не употребляли алкоголь.

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Важно также помнить, что образ пирата, черпающего кружками ром из бочки, является несколько романтизированным В реальности пираты часто разбавляли ром водой или пивом, чтобы сделать его гораздо более пригодным для питья.

Что пили пираты, кроме рома?

Помимо рома, пираты пили и другие напитки:

Пиво: было популярным напитком среди моряков в целом, и пираты не были исключением.

Вино: также было доступно на пиратских кораблях, особенно захваченное в качестве добычи.

Сидр: ферментированный яблочный сок, был распространенным напитком в некоторых регионах, где действовали пираты.

Медовуха: сладкий алкогольный напиток, приготовленный из мёда, воды и дрожжей, также иногда употреблялась пиратами.

Грoг: смесь рома, воды, сахара и иногда лимонного сока, был популярен в британском флоте и мог употребляться пиратами, имевшими связи с британскими моряками.

Чай и кофе: стали популярны среди моряков в XVII-XVIII веках и могли употребляться пиратами, имевшими к ним доступ.

Важно отметить, что доступность этих напитков В зависимости от региона, эпохи и конкретного пиратского корабля.

Что такое ром? Ром — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп, сообщает "Википедия".

Почему пираты пили грог?

Пираты пили грог по нескольким причинам:

Доступность: Грог был более доступным напитком, чем чистый ром. Ром разбавляли водой, сахаром и иногда лимонным соком, что позволяло растянуть запасы рома и сделать его более drinkable.

Безопасность: Как и ром, грог делал воду более безопасной для питья, убивая бактерии.

Здоровье: Пираты верили, что грог обладает лечебными свойствами, помогая при различных недугах.

Контроль: Капитаны кораблей иногда использовали грог, чтобы поднять боевой дух команды перед боем, а также умиротворить команду и предотвратить бунты.

Традиция: Со временем употребление грога стало пиратской традицией, символом их свободной и разгульной жизни.

Стоит отметить, что не все пираты пили грог - некоторым больше нравился чистый ром, пиво или другие напитки. Грог разбавляли - пираты часто добавляли в грог больше воды, чем рома, чтобы сделать его более drinkable и растянуть запасы. Образ пирата, пьющего грог из бочки, несколько романтизирован. В реальности пираты часто пили грог из кружек или других емкостей.

В целом, грог был важным напитком для пиратов, поскольку он был доступным, безопасным, обладал лечебными свойствами и являлся частью их пиратской культуры.

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