Салаты сделаете в 2 раза быстрее: способ моментальной чистки вареной картошки

Иногда кажется, что чистка вареного картофеля - это долгий и утомительный процесс. Но у нас есть простой лайфхак, который сделает эту задачу легкой и быстрой, сохраняя при этом вкусовые качества овоща.
Кстати, ранее мы нашли хитрость, благодаря которой, картошка на пюре сварится в 2 раза быстрее.
Секрет быстрой чистки - тонкий надрез перед варкой
Прежде чем отправить картошку в воду, проведите тонкий круговой надрез на каждом клубне посередине. Затем просто варите картошку, как обычно.
Когда картофель станет мягким и готовым, потяните за одну из половинок шкурки. Она легко отсоединится, как колпачок с тюбика.
Вкус и экономия времени
Этот простой трюк не только сократит время, затраченное на чистку вареного картофеля, но и сохранит его вкус и текстуру. Теперь вы сможете наслаждаться этим овощем в своих любимых блюдах, не теряя времени на лишние трудности.
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