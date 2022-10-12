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Выдавливать по капле: как сэкономить воду в домашних условиях

12 октября 2022, 14:06

"Что нужно делать, чтобы сэкономить воду" ‒ всегда будет актуальным. Главред рассказывает, что нужно делать, если есть опасность отключения воды.

Кран, вода
Как сэкономить воду в домашних условиях / https://ua.depositphotos.com/

Как экономить воду в домашних условиях

Мыться в душе, а не в ванной. Конечно, неженки и фанаты ванны будут огорчены. Но, в общем и целом, на душ расходуется куда меньше воды, чем на обычную ванну. Что, соответственно, и помогает экономить воду.

Полностью загружать посудомоечную машину ‒ и только тогда ее включать. Если же она будет набита битком, то посуда будет некачественно промываться. И, соответственно, гораздо больше воды будут использоваться. И нельзя исключать вариант, при котором посудомоечная машина при неправильном использовании сломается.

Полностью загружать и запускать стиральную машинку. Здесь логика аналогичная. Если нет варианта заполнить ее одеждой, то стоит загрузить в нее элементы домашнего текстиля ‒ шторы, кухонные полотенца, салфетки, скатерти и так далее.

Как экономить воду для детей

  • В первую очередь нужно содержать сантехнику в исправности ‒ то бишь починить либо заменить абсолютно все протекающие краны (если таковые есть). Такие протечки из крана могут составить до 24 литров в день (720 литров за месяц).
  • При мытье посуды не держите кран постоянно открытым. Если между мойкой тарелок и чашек перекрывать кран, то траты воды снизятся во много раз.
  • Закрывайте кран, когда чистите зубы. Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Таким образом, сэкономите до 45 л воды – именно столько протечет в канализацию через открытый кран за 3-5 минут.
  • Если бачок унитаза не оборудован двумя режимами слива, то избежать потерь воды поможет простое средство. Наберите двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое "устройство" позволит сэкономить до 20 литров чистой воды в день.
  • Не размораживайте продукты мощной струей воды. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.
Вода, кран

Как помыться, если нет горячей воды

Во время сезонных отключений горячей воды наполняйте чайники, ведра и кастрюли. Именно в них все это время приходится нагревать воду, а после мыться, используя тазик и ковшик. Проще всего, конечно, сразу нагреть воду в ведре на плите, но можно воспользоваться и электрическим чайником. Однако тогда воду придется кипятить несколько раз.

Источником горячей воды может стать обычная стиральная машина, которая есть практически у каждого. Правда, этот метод не пользуется особой популярностью, но для экстренных случаев вполне подойдет. Чтобы нагреть воду с помощью стиральной машины, нужно включить ее и поставить на самый быстрый режим с кипячением, а слив направить в ванну. После сымитированной стирки машина сольет достаточное количество горячей воды. Главное — не закладывать в барабан грязную одежду и не добавлять порошок.

Еще один из вариантов помыться в сезон отключения горячей воды — поход в баню или сауну. Там можно попариться, отдохнуть, а иногда даже воспользоваться услугами массажиста.

Мыть голову холодной водой — дело не из приятных. В качестве альтернативы можно использовать сухой шампунь, который спасет ваши волосы.

Для всего остального тела можно использовать влажные салфетки. Но нужно прикупить сразу несколько пачек ‒ для снятия макияжа, для интимной гигиены, просто для очищения и салфетки-дезодорант.

Другие новости:

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