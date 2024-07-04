Маленькая хитрость с чайным пакетиком может решить большую проблему.

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Зачем француженки хранят чайный пакетик в сумочке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Сумочка - незаменимый аксессуар для каждой женщины. Существует целый ряд моделей разных цветов, форм и размеров. Но для повседневного комфорта женщины предпочитают сумки среднего размера, в которые можно положить несколько вещей.

Рано или поздно в сумочку проникают неприятные запахи, которые доставляют немало хлопот их хозяйкам. Конечно, вы можете отдать вещь в химчистку, но не забывайте, что некоторые натуральные методы тоже помогут, говорят эксперты французского портала Sante+.

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Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Почему из сумки неприятно пахнет?

Тут может быть два варианта: либо неприятный запах исходит извне, либо из самой сумки, пишет французский портал. Первую причину легко устранить. Если грязь видна, просто удалите ее.

Затем просто проветрите мешок. Если же неприятный запах исходит от самой сумки, значит, она сделана из некачественного материала.

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Как избавиться от неприятного запаха из сумки?

С этой задачей должен справиться чайный пакетик. Этот совет очень прост и очень эффективен:

Положите чайный пакетик на дно сумки и забудьте о ней на несколько дней. Он впитает неприятный запах, а чай выпустит свой тонкий аромат. Эффект будет особенно приятен в сумке из натуральной кожи.

Однако полностью избавиться от проблемы не удастся, так как чайный пакетик действует только в течение определенного времени. Если запах действительно сохраняется, лучше обратиться к специалисту, а если ваша сумка сделана из кожи, стирать ее не следует. Почистите ее спиртовым раствором, перманганатом калия или лимонным соком.

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