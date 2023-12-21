Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло: так делали еще в СССР

Попробуйте этот метод сами и почувствуйте разницу в удобстве и результате вашей работы!

https://glavred.info/lifehack/zachem-hozyayki-vtykayut-igolki-v-mylo-tak-delali-eshche-v-sssr-10526816.html Ссылка скопирована

Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Иголки в мыле - секрет, который станет настоящим открытием для рукодельниц. Забудьте о сложностях с иглой и тканью, ведь теперь есть легкий и эффективный способ облегчить свою работу.

Кстати, ранее мы писали, что мужчина показал забавный лайфхак с иголкой и бананом. Блогер, который показывает лайфхаки на YouTube, придумал, как совместить несовместимое.

Этот трюк использовали еще в Советском Союзе - на первый взгляд, может показаться, что в этом трюке примешана доля эзотерики, но на самом деле, всё имеет вполне логичное объяснение.

видео дня

Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло?

Во время шитья, особенно когда используется металлическая игла, существует риск повредить ткань или застрять между волокнами. Рукодельницы и швеи по всему миру в восторге от использования мыла как инновационного решения этой проблемы. Просто обволакивайте конец иглы мылом, и вы сможете избежать этих неприятных ситуаций.

Такой простой, но гениальный способ значительно упрощает процесс шитья, делая его более приятным и эффективным. Теперь каждая рукодельница может быть уверена в том, что ее творческий процесс будет проходить гладко, без лишних сложностей.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.