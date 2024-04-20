Жучки в крупах: откуда они берутся и как от них избавиться

Чаще всего заводятся жучки в крупе – рисе, гречке, овсянке. Также они могут поражать и галетное печенье, муку, сухофрукты, сухие цветы, корм для животных.

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Чего боятся жучки в крупе? / Фото: pixabay

Появление жучков на кухне - ситуация не самая приятная. Причем столкнуться с ней может любая хозяйка, даже та, которая тщательно следит за чистотой. Откуда берутся маленькие жучки на кухне и как от них избавиться - разобрался Главред.

Итак, если на вашей кухне завелись мелкие насекомые, то скорее всего это:

коричневый хлебный точильщик, поедающий сухари, сухофрукты и печенье;

рыжий мукоед, который ест отсыревшую муку или крупу.;

мучной хрущак, который заводится хлебницах и пакетах с мукой.

Чаще всего заводятся жучки в крупе – рисе, гречке, овсянке. Также они могут поражать и галетное печенье, муку, сухофрукты, сухие цветы, корм для животных.

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Принести домой жучков вы можете и магазина или они могут залететь в окно. Даже двух особей будет достаточно, чтобы они оккупировали весь кухонный шкаф.

Как вывести жучков на кухне

Чтобы избавиться от насекомых, нужно действовать быстро и решительно, так как чем больше популяция, тем сложнее ее вывести.

Первое, что нужно сделать, это провести тщательную ревизию всех запасов и выбросить все зараженные продукты вместе с упаковкой. Выбрасывать лучше сразу на улицу, потому что даже одна ночь в мусорном ведре даст возможность хотя бы одному жучку выползти и остаться на кухне.

Продукты, которые не кажутся вам зараженными, нужно обработать. Муку или крупы стоит прокалить в течение часа в разогретой духовке или проморозить на балконе зимой.

Полки в шкафу стоит дополнительно протереть раствором хозяйственного мыла или уксуса (1 столовая ложка уксуса на литр воды).

Чего боятся жучки в крупе

Существует несколько лайфхаков, которые помогут не допустить появления насекомых на кухне. Так как речь идет о пищевых продуктах, рекомендуется использовать естественные репелленты.

Первый способ. Отогнать вредителей поможет гвоздика, лавровый лист, чеснок. Просто поместите несколько листочком или зубчиков в банку с крупами. Их запах отпугнет вредителей, не испортив вкус продуктов.

Второй способ отпугивания насекомых: налейте в банку 250 мл воды и смешайте с одной столовой ложкой уксуса. Поставьте этот раствор на полку, где хранятся крупы, и в течение 2-3 месяцев жуки будут избегать этого места.

Третий способ. В шкафах можно разместить мешочки с высушенным пиретрумом, запах которого отпугивает разных насекомых. Также в качестве природных отпугивающих средств подходят полынь и другие растения, которые имеют сильный аромат от природы.

Как не допустить повторного заражения

храните все сыпучие продукты в герметично закрытых стеклянных или пластиковых емкостях;

покупайте крупы в прозрачных пакетах, чтобы можно было легко рассмотреть, что внутри;

чтобы не появились жучки на кухне, не делайте запасы больше чем на 2-4 месяца;

поддерживайте постоянную чистоту на полках в шкафу.

Ранее Главред писал о трех главных правилах, как хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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