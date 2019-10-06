"Не успели посмотреть Полианну": умерла известная украинская актриса

Умерла Марина Куклина / facebook.com/marina.kuklina.35

Умерла украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май.

По информации, актриса скончалась 5 октября, ей было всего 34 года.

Отметим, о смерти актрисы стало известно из сообщений ее друзей в социальных сетях.

Добавим, что в настоящее время неизвестная причина смерти Марины Куклиной. Правда, судя по сообщениям коллег, она болела, весной коллеги и друзья собирали ей помощь.

"Как хочется, чтобы это было неправдой ...Излучающая доброту и свет Мариночка. Влюбляющая в себя сразу и навсегда. Прекрасная Мама, заботливая жена , чуткий и чувствующий человек. Её можно было легко ранить ,но она никогда не жаловалась,,,всегда благодарна, всегда с обезоруживающей улыбкой.Мариночка, ты навсегда в сердце.Как несправедливо рано ...", - высказалась в сети Леся Самаева.

"Я помню, что встретила тебя в первый раз в театральной студии, когда ты была ещё 15-летней девчонкой, по уши влюбленной в театр. "Мама,купи мне лучше билеты в театр,а не новую кофточку".И как в Питере на спектакле,сидя в зрительном зале, восхищенно светились твои глаза. И как ты всегда была щедра на комплименты. И как ты искренне и с нескрываемой радостью обнимала меня при встрече.Ты навсегда в моей памяти и в моем сердце,Маринка. Покойся с миром. Люблю тебя. Ты всегда так просто и без стеснения говорила "люблю",глядя прямо в глаза. Маринушка, мне будет очень Тебя не хватать", - добавила Зоя Барановская.

"Такая светлая, как солнечный лучик и весенний ветерок... как же так?Так мы и не успели посмотреть "Полианну", "Собаку"... так не должно происходить...Светлая память и сил близким...", - отметила Татьяна Копытова.

Марина Юрьевна Куклина (Куклина-Май) родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

С 2007 года — актриса Киевского театра на Липках, среди ее работ: "Полианна" — Поллианна (режиссер В. Гирич), "Приведение замка Кентервиль" — Вирджиния (режиссер А. Артименьев). С 2009 года снималась в кино.

Марина Куклина умерла в возрасте 34 лет / facebook.com/marina.kuklina.35

Напомним, ранее умер легендарный чешский певец Карел Готт. Соответствующее сообщение опубликовали чешские СМИ. Точная причина кончины певца пока держится в тайне, однако достоверно известно, что Готт в последние годы страдал от рака лимфатической системы и лейкемии.