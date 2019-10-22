Звездные войны Скайвокер Восхождение: трейлер и все подробности фильма

Звездные Войны 9 эпизод: трейлер онлайн / Disney

Новый трейлер 9 эпизода Звездных войн показал тренировки Рей, которые схожи с занятиями Люка в 5 эпизоде.

Новый трейлер Звездных войн вышел 22 октября и приоткрыл завесу тайны вокруг финала многолетней саги Джорджа Лукаса.

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Новый эпизод Звездных войн намекает на то, что последние Джедаи снова сойдутся в поединке, где определится будущее всей истории познания силы, а весь флот республики будет снова пытаться уничтожить главный оплот недобитой Империи и Ситхов.

Девятый эпизод Звездных Войн будет идти 155 минут - это рекорд для саги, предыдущий рекорд был 152 минуты.

Звездные войны Скайвокер: Восхождение смотреть онлайн украинский трейлер:

Последний фильм Звездных войн Скайвокер Восхождение выходит в прокат 19 декабря 2019 года.