Страшные сказки Город Ангелов 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

Страшные сказки Город Ангелов 2020 / Showtime

Сиквел сериала Страшные сказки - Страшные сказки Город Ангелов выходит в 2020 году на телеканале Showtime.

Страшные сказки 2020 - сиквел предыдущих 2 сезонов, и шоуранеры постарались максимально передать атмосферу и дух предыдущих двух сезонов. В центре сюжета - молодой детектив, коррумпированные чиновники-нацисты и расисты, а также - необычное население Лос-Анджелеса 1938 года. Сериал просочен мотивами мексиканской и африканской культуры.

Страшные сказки Город Ангелов 2020 - сюжет

На улицах Элей 1938 года пестрят рисунки из мексиканского фольклора. Когда ужасное убийство потрясает весь Лос-Анджелес, детектив Тиаго Вега берется за его расследование и становится свидетелем мистических событий, связанных с историей города: от строительства первых автострад, забытых традиций до нацистов, культа Санта Муэрте и африканско-латиноамериканских христианских культов. Вскоре Тьяго и его семья оказываются на пути самой Санта Муэрте, которая незримо приходит в город. Эту роль прекрасно сыграла Натали Дормер.

Страшные сказки Город Ангелов 2020 - актеры и роли

Натали Дормер — Магда / Санта Муэрте;

Дэниэл Дзоватто — Тьяго Вега;

Адриана Барраса — Мария;

Джессика Гарза — Джозефина Вега;

Рори Киннер — Доктор Питер Крафт;

Нэйтан Лейн — Льюис Миченер;

Джонатан Нивз — Матэо Вега;

Сантино Барнард — Фрэнк;

Себастьян Чакон — Флай Рико;

Майкл Глэдис — Член совета Чарльтон Таунсенд;

Страшные сказки Город Ангелов 2020 смотреть онлайн с русским переводе трейлер:

Страшные сказки Город Ангелов 2020 выходит онлайн 26 апреля несмотря на карантин и коронавирусную эпидемию.

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