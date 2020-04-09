Страшные сказки Город Ангелов 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

Страшные сказки Город Ангелов - сиквел знаменитого сериала 2014-2016 гг выходит онлайн в 2020 году. Что известно о сериале Страшные сказки Город Ангелов 2020 - читай на Главреде.
Сиквел сериала Страшные сказки - Страшные сказки Город Ангелов выходит в 2020 году на телеканале Showtime.
Страшные сказки 2020 - сиквел предыдущих 2 сезонов, и шоуранеры постарались максимально передать атмосферу и дух предыдущих двух сезонов. В центре сюжета - молодой детектив, коррумпированные чиновники-нацисты и расисты, а также - необычное население Лос-Анджелеса 1938 года. Сериал просочен мотивами мексиканской и африканской культуры.
Страшные сказки Город Ангелов 2020 - сюжет
На улицах Элей 1938 года пестрят рисунки из мексиканского фольклора. Когда ужасное убийство потрясает весь Лос-Анджелес, детектив Тиаго Вега берется за его расследование и становится свидетелем мистических событий, связанных с историей города: от строительства первых автострад, забытых традиций до нацистов, культа Санта Муэрте и африканско-латиноамериканских христианских культов. Вскоре Тьяго и его семья оказываются на пути самой Санта Муэрте, которая незримо приходит в город. Эту роль прекрасно сыграла Натали Дормер.
Страшные сказки Город Ангелов 2020 - актеры и роли
- Натали Дормер — Магда / Санта Муэрте;
- Дэниэл Дзоватто — Тьяго Вега;
- Адриана Барраса — Мария;
- Джессика Гарза — Джозефина Вега;
- Рори Киннер — Доктор Питер Крафт;
- Нэйтан Лейн — Льюис Миченер;
- Джонатан Нивз — Матэо Вега;
- Сантино Барнард — Фрэнк;
- Себастьян Чакон — Флай Рико;
- Майкл Глэдис — Член совета Чарльтон Таунсенд;
Страшные сказки Город Ангелов 2020 смотреть онлайн с русским переводе трейлер:
Страшные сказки Город Ангелов 2020 выходит онлайн 26 апреля несмотря на карантин и коронавирусную эпидемию.
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