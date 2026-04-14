Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали

Вы узнаете:
- Что случилось с Алеком Болдуином
- Почему актер хочет закончить карьеру
Известный актер Алек Болдуин задумался об окончании своей карьеры. Знаменитость признался в интервью The Hollywood Reporter, что его жизнь изменила трагедия, которая произошла на съемочной площадке.
Актер признался, что ему было очень сложно переносить бесконечные судебные заседания и психологическое давление. Болдуин стал больше времени проводить с детьми и задумался о пенсии.
"Я собираюсь уехать и заняться кучей дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми", — сообщил о своих планах Алек.
Постоянный стресс и травмирующие воспоминания довели актера до нарушений ментального здоровья. Знаменитости диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.
"За последние несколько лет это чрезвычайно повлияло на его здоровье и психическое здоровье. Вдруг у него начались проблемы с сердцем. Его неоднократно госпитализировали", — ранее рассказывала супруга актера.
Алек Болдуин - убийство Галины Хатчинс
Жизнь знаменитого актера Алека Болдуина кардинально изменилась после трагедии на съемочной площадке фильма "Случайный выстрел" в 2021 году. Во время съемок реквизитный пистолет актера оказался заряженным — выстрел унес жизнь оператора, украинки Галины Хатчинс, и ранил режиссера Джоэла Соузу. Судебное расследование, которое длилось три года, признало невиновность Болдуина в непреднамеренном убийстве.
Ранее Главред собрал подборку захватывающих мини-сериалов. Это идеальный формат для тех, у кого нет времени на длительные киновечера: завершенный сюжет, высокая динамика и плотность событий, где важна каждая минута, не оставят равнодушными.
Также в сети обсуждают киноляп в трейлере продолжения фильма "Дьявол носит Прада". Пока поклонники радуются возвращению любимых героинь, в кадре обнаружили случайную поклонницу, которая оказалась рядом со звездами первой величины.
Про персону: Алек Болдуин
Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".
