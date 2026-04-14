Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали

Во время трагического инцидента на съемочной площадке погибла Галина Хатчинс.

Алек Болдуин заканчивает карьеру

Известный актер Алек Болдуин задумался об окончании своей карьеры. Знаменитость признался в интервью The Hollywood Reporter, что его жизнь изменила трагедия, которая произошла на съемочной площадке.

Актер признался, что ему было очень сложно переносить бесконечные судебные заседания и психологическое давление. Болдуин стал больше времени проводить с детьми и задумался о пенсии.

"Я собираюсь уехать и заняться кучей дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми", — сообщил о своих планах Алек.

Постоянный стресс и травмирующие воспоминания довели актера до нарушений ментального здоровья. Знаменитости диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

"За последние несколько лет это чрезвычайно повлияло на его здоровье и психическое здоровье. Вдруг у него начались проблемы с сердцем. Его неоднократно госпитализировали", — ранее рассказывала супруга актера.

Алек Болдуин - убийство Галины Хатчинс

Жизнь знаменитого актера Алека Болдуина кардинально изменилась после трагедии на съемочной площадке фильма "Случайный выстрел" в 2021 году. Во время съемок реквизитный пистолет актера оказался заряженным — выстрел унес жизнь оператора, украинки Галины Хатчинс, и ранил режиссера Джоэла Соузу. Судебное расследование, которое длилось три года, признало невиновность Болдуина в непреднамеренном убийстве.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Алек Болдуин Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

