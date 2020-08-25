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Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики

25 августа 2020, 11:15

Чтобы попасть на Берлинале 2021 придется серьезно попотеть - чтобы подчеркнуть свою роль в борьбе за внедрение гендеров в общество, организаторы урезали число номинаций для актеров.

Берлинский кинофестиваль
Берлинский кинофестиваль / Reuters

На Берлинском кинофестивале Берлинале с 2021 года больше не существует раздел на мужские и женские роли, вместо них появится общая награда за лучшую игру первого плана.

При этом никто не упоминал, что число номинаций останется в том же количестве, так что актерам всех гендером придется серьезно конкурировать за одну награду в категории, пишет издание IndieWire.

Об изменениях объявили руководители кинофестиваля Карло Шатриан и Мариэтт Риссенбек, решив влиться в общее движение за равенство всех гендером мира.

Теперь, со следующей церемонии в 2021 году призеров Берлинале будут награждать "За лучшую актерскую роль в главной роли" и "За лучшую актерскую игру в роли второго плана".Читайте такжеАрмия мертвецов Зака Снайдлера будет переснята из-за секс-скандала

"Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по признаку пола является сигналом к более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии", — говорится в совместном заявлении Шатриан и Риссенбек.

Призы за лучшие мужские и женские роли вручаются на Берлинском кинофестивале с 1956 года.

В 2020 году лауреатами премии стали актер Элио Джермано за игру в фильме Я хотел спрятаться и актриса Паула Бер за игру в Ундине.

К тому же организаторы сообщили, что Берлинале 2021 пройдет уже не онлайн, а как обычно с физическим присутствием актеров и гостей.

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