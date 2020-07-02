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Что посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020

Самый известный сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes обьявил список самых популярных сериалов первой половины 2020 года.

2 июля 2020, 14:42
Самые популярные сериалы 2020
Самые популярные сериалы 2020 / oren.ru

Rotten Tomatoes на основе своих данных составил список самых популярных сериалов, которые вышли за первую половину 2020 года. Всего в этот список вошло 93 проектов, но из-за столь объемной информации мы уделим внимание самым известным и самым рейтинговым. Полный список из рейтинга находится на сайте Rotten Tomatoes.

За пределами первой 10-ки рейтинга с 93-го по 11-ое место оказались такие нашумевшие сериалы, какМир Дикого Запада 3 сезон(87) 12-й сезон сериала Доктор Кто(85 место), Бледный конь (83), 3-й сезон Убивая Еву (79 место), первый сезон сериалов Хиллари (77 место), Страшные сказки - Город Ангелов (73), Видоизмененный углерод (70), Великая (52 место), Звездный путь: Пикар (55 место), Король тигров (58 место), Новый папа (46 место), Stargirl (43), четвертый сезон Рик и Морти (32 место), Безупречный (27 место), первый сезон Миссис Америка (39 место), Неортодоксальная (25 место), первый сезон Я могу тебя уничтожить (18 место), третий сезон Озарк (15 место) и второй сезон Половое воспитание (14 место).

ТОП-10 популярных сериалов 2020

10. Цирк книг / Circus of Books

9. Поднять паруса / Blow the Man Down

8. Лучше звоните Солу / Better Call Saul

7. Долг/Позор / Giri/Haji

6. Особые парки и зоны отдыха/ A Parks and Recreation Special

5. Чем мы заняты в тени / What We Do in the Shadows

4. Добродетели / The Virtues

3. Все хорошо / Feel Good

2. Шиттс Крик / Schitt’s Creek

1. Запись / On the record

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