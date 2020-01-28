Бледный конь 2020: дата выхода, сюжет и актеры

ВВС представили первый трейлер предстоящего
Новый сериал Бледный конь выходит на ВВС 9 февраля 2020. Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи, по которому уже пытались снимать фильмы. Новый сериал обещает быть иным, ведь за него взялась создательница Убийства по алфавиту Сара Фелпс.
В сериале будет всего 2 серии, так что это скорее мини-сериал, но обещает быть весьма достойным.
Бледный конь 2020 - сюжет
Перед нами очередная экранизация романа Агаты Кристи. Сериал расскажет о приключениях историка Марка Истербрука, который берется расследовать дело о загадочных убийствах. Поиски преступника приводят ученого на виллу "Белый конь". На первый взгляд кажется, что в таинственных смертях виноваты местные ведьмы, однако Истербрук отказывается верить в существование сверхъестественных сил, и дотошно ищет виновного.
Не случайно, что Сара Фелпс берет в команду людей, которые работали над сериалами Убийства по алфавиту, И никого не стало и Испытание невиновностью
Бледный конь 2020 - актеры и роли
- Руфус Шевелл - Марк Истербрук
- Кайа Скоделарио - Гермиона
- Шейла Атим - Триза Грей
- Медлин Бауер - Джесси Дэвис
- Джорджина Кемпбелл
- Берти Карвел - Захария
- Кэти Киера Кларк - Сибил Стэмфорд
- Поппи Лилберт - Томасина Тукертон
- Генри Ллойд-Ходжес - Дэвид Ардингли
- Шон Пертвью - Детектив Инспектор Лежен
- Эллен Робертсон - Поппи
- Клэр Скиннер
- Рита Рита Ташингхэм - Белла Уэбб
- Сара Вудворд - Клеменсия Ардинли
- Сара Джейн - медсестра
Бледный конь 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Сюжет всех серий о обзор от Главреда можно будет прочитать на нашем сайте.