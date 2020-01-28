Бледный конь 2020: дата выхода, сюжет и актеры

Бледный конь 2020: Дата выхода / BBC

Новый сериал Бледный конь выходит на ВВС 9 февраля 2020. Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи, по которому уже пытались снимать фильмы. Новый сериал обещает быть иным, ведь за него взялась создательница Убийства по алфавиту Сара Фелпс.

В сериале будет всего 2 серии, так что это скорее мини-сериал, но обещает быть весьма достойным.

Бледный конь 2020 - сюжет

Перед нами очередная экранизация романа Агаты Кристи. Сериал расскажет о приключениях историка Марка Истербрука, который берется расследовать дело о загадочных убийствах. Поиски преступника приводят ученого на виллу "Белый конь". На первый взгляд кажется, что в таинственных смертях виноваты местные ведьмы, однако Истербрук отказывается верить в существование сверхъестественных сил, и дотошно ищет виновного.

Бледный конь 2020 - актеры и роли / ВВС

Не случайно, что Сара Фелпс берет в команду людей, которые работали над сериалами Убийства по алфавиту, И никого не стало и Испытание невиновностью

Бледный конь 2020 - актеры и роли

Руфус Шевелл - Марк Истербрук

Кайа Скоделарио - Гермиона

Шейла Атим - Триза Грей

Медлин Бауер - Джесси Дэвис

Джорджина Кемпбелл

Берти Карвел - Захария

Кэти Киера Кларк - Сибил Стэмфорд

Поппи Лилберт - Томасина Тукертон

Генри Ллойд-Ходжес - Дэвид Ардингли

Шон Пертвью - Детектив Инспектор Лежен

Эллен Робертсон - Поппи

Клэр Скиннер

Рита Рита Ташингхэм - Белла Уэбб

Сара Вудворд - Клеменсия Ардинли

Сара Джейн - медсестра

Бледный конь 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сюжет всех серий о обзор от Главреда можно будет прочитать на нашем сайте.