Чем мы заняты в тени 2 сезон: дата выхода и новый трейлер

Чем мы заняты в тени 2 сезон / Hulu

Сериал Чем мы заняты в тени 2 сезон выходит 15 апреля на телеканале FX и Hulu. Зрителей ожидает захватывающая история, которая продолжит злоключения вампиров в Америке.

Создателями сериала выступили Джемейн Клемент, один из режиссеров оригинального фильма What We Do in the Shadows и Тайка Вайтити.

Во втором сезоне Чем мы заняты в тени будет 10 серий, который будут выходит еженедельно. Пока что нет информации о намерении продлить сериал на 3 сезон.

Вампиры продолжают пытаться захватить Америку, пока их верный гуль обнаружил в себе навыки убийцы вампиров. И тут нет ничего удивительного - оказалось, что он наследник семьи Ван Хельсингов.

Тем временем их домашний энергетический вампир явно выходит на новый уровень в управлении людьми.

Чем мы заняты в тени 2 сезон - актеры и роли

Мэтт Берри

Кайван Новак

Натасия Деметриу

Харви Гильен

Также во втором сезоне появятся новые персонажи в исполнении Хэйли Джоэла Осмента и самого Люка Скайуокера - Марка Хэмилла.

Чем мы заняты в тени 2 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Кроме сериала Чем мы заняты в тени, Тайка Вайтити снял еще сериала Паранормальный Велленгтон. Он получил всего один сезон. Все сериалы базируются на его первом фильме - Чем мы заняты в тени.

Ранее стало известно, кто сыграет Асоку Тано во 2 сезоне сериала Мандалорец.