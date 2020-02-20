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Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет

20 февраля 2020, 19:05

Сериал Мир Дикого Запада получит 3 сезон с зомбонацистами выйдет в 2020 году, и обогатится новыми актерами и необычным сюжетом.

Мир Дикого запада 3 сезон
Мир Дикого запада 3 сезон: дата выхода, актеры, сюжет / скриншот

Джонатан Нолан и Лиза Джой готовят новый эффектный 3 сезон сериала Мир Дикого Запада, события которого теперь будут происходить в реальном мире, и в парке.

Официальный трейлер, который вышел к комик-кону в июле, демонстрирует не только новых локации сериала, но и новых актеров.

Как известно, во втором сезона Мира Дикого Запада, некоторым роботам удалось сбежать из парка, а другие продолжили восстание в самом парке, причем оно перекинулось и в другие локации.

Мир Дикого Запада 3 сезон: сюжет

Мир Дикого Запада 3 сезон
Мир Дикого Запада 3 сезон: сюжет сериала / скриншот

В новом сезоне Долорес и Шарлотта действуют в реальном мире - они занимаются базой данных, которую Долорес принесла из локации Мир Дикого Запада. В этой сюжетной линии нам показали, что в реальном мире обращение с роботами весьма жестокое, а на сбежавших открываю охоту и правоохранители, и спецслужбы и службы парка.

К слову, тут появляется и Аарон Пол и Венсан Кассель. Причем последний исполняет роль весьма важного человека.

Тем не менее, Долорес не забывает, как управляться с оружием, и за 3 сезоне от нее стоит ждать массу перестрелок, а заодно и интриг.

В то же время Мейв, которая прикрывала отход в конце 2 сезона, оказывается в локации парка с роботами-нацистами, которые особо порадовали фанатов сериала - ведь восстанавливаемые роботы фактически становятся зомби-нацистами. 

В результате персонаж Весана Касселя требует от Мейв уничтожить Долорес.

Барнард/Арнольд страдает из-за раздвоения личности а также осознания себя, и даже сложно определить, находится ли он в реальном мире, или парке? Однако, в кадрах трейлера мы видим, что он все еще продолжает играть важную роль.

Мир Дикого Запада 3 сезон
Мир Дикого Запада 3 сезон: актеры / скриншот

Мир Дикого Запада 3 сезон: актеры и роли

Пока что в 3 сезоне Мира Дикого Запада официально анонсированы Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, новенькие Венсан Кассель, Лина Уэйт и Аарон Пол.

  • Эван Рэйчел Вуд - Долорес Абернати
  • Сет Адамс - сотрудник службы безопасности
  • Аль Баян - Поведенческая Технология # 4
  • Бобби Брекенридж - Кричащая женщина
  • Винсент Кассель
  • Микки Кэссиди - сотрудник по контролю качества
  • Скотт Коннорс - Том
  • Дэвид Данипур - Бенни
  • Зак Дюам - сотрудник по контролю качества
  • Эд Харрис - Человек в черном
  • Майкл Т Макинтош - Робот
  • Аарон Пол - Калеб
  • Кэндис Рене - Поведенческая Технология
  • Андреас Ритер - нацист
  • Кристиан Штамм - Зауэр
Мир Дикого Запада 3 сезон
Мир Дикого Запада 3 сезон: обещанные немцы-нацисты / скриншот

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Учитывая количество "костюмов", которых расстреливает Долорес в трейлере, каст явно пополнится большим количество персонажей.

Мир Дикого Запада 3 сезон смотреть онлайн русский перевод трейлера:

3 сезон сериала Мир Дикого запада выходит 15 марта 2020 года.

Ранее стали известны подробности о выходе 3 сезона сериала Большая маленькая ложь.

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