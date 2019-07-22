Большая маленькая ложь 3 сезон: дата выхода, сюжет и актерский состав

22 июля 2019, 11:42

Зрители ожидают новый третий сезон сериала Большая маленькая ложь после финала второго сезона сериала. Что известно о 3 сезоне сериала Большая маленькая ложь читай на Главреде.

Большая маленькая ложь 3 сезон
Большая маленькая ложь 3 сезон / скриншот

Финальная серия 2 сезона Большая маленькая ложь до глубины души впечатлила фанатов сериала.

Безумный финал заставил только задуматься - Николь Кидман, Мэрил Стрип, Риз Уизерспун - что вы делате, и что теперь будет?

Тысячи фанатов сериала задаются вопросом - когда выйдет 3 сезон сериала Большая маленькая ложь?

Дата выхода 3 сезона Большая маленькая ложь

Например, 2 сезон сериала Большая маленькая ложь в принципе не планировался, но в конце-концов вышел.

Пока что НВО не планирует снимать 3 сезон сериала Большая маленькая ложь, и дата его выхода уж точно не попадает на ближайшие 2020 и 2021 года.

"Я думаю, будет первый и второй [сезоны], и нам понравился финал второго сезона, так что он и будет считаться концом сериала", - сказал Дэвид Келли в официальном комментарии.

Только вот Николь Кидман и Риз Уизерспун тут же поспешили напомнить Келли, что именно эти слова, только с поправкой на 1 сезон, уже звучали прошлый раз, еще до начала съемок 2 сезона.

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А вот президент НВО Кейси Блойд отметил, что он сделает все для съемок сериала с нашими любимыми актрисами, но проблема состоит в том, что почти все актрисы из Большой маленькой лжи очень занятые и с плотными графиками, так что пока что съемки 3 сезона сериала маловероятны.

Однако он заверил, что Большая Маленькая ложь 3 будет снята, если все героини скажут: "Мы согласовали наши графики, и готовы работать и снимать сезон". Однако, он назвал этот вариант маловероятным.

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Большая маленькая ложь 3 сезон - актеры

Судя по словам шоуранеров и актеров сериала в 3 сезоне Большой маленькой лжи будут сниматься те же актеры, что и во втором сезоне - Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лаура Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли, Меррин Данги и Мэрил Стрип. Кроме того, не исключено, в новом сезоне вновь появятся новые лица, какими были Мэрил Стрип и Меррин Данги во втором сезоне. В особенности, это зависит от судебного процесса над героиней Николь Кидман и ее подругами.

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Таким образом, если на 2 сезон сериала шоуранерам понадобилось 2 года, не исключено, что на третий будет потрачено не меньше. Так что 3 сезон сериала Большая маленькая ложь может выйти не ранее 2021 года, и это будет зависеть только от желания самих актрис потратить свое время на съемки.

Напомним, драматический телесериал HBO, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти, изначально планировался, как законченная история без продолжения.

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Зои Салдана сериалы Риз Уизерспун Николь Кидман Мэрил Стрип Большая маленькая ложь
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