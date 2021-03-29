Disney объявил актеров серила про Оби-Вана Кеноби

Создатели сериала про Оби-Вана перестали скрывать подробности нового сериала, и начали с того, кто в нем сыграет.
Disney объявил актерский состав мини-серила про Оби-Вана Кеноби, который возглавляет Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.
Как сообщает Disney в своем твиттере, к ролям вернутся как актеры из старых фильмов, так и новые звезды.
в сериале к своей роли вернётся Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в трилогии приквелов, а также представили ряд актеров, об участии которых не сообщалось ранее: например, Кумэйла Нанджиани.
Сериал про Оби-Ван Кеноби - актеры и роли
- Юэн Макгрегор - Оби-Ван Кеноби
- Хейден Кристенсен - Дарт Вейдер
- Индира Варма
- Джоэл Эдгертон
- Бонни Писс
- Сон Кан
- Кумэйл Нанджиани
- Бен Сафди
- О'Ши Джексон-младший
- Симона Кесселл
- Руперт Френд
- Моусес Ингрэм
До этого Warner Bros рассекретили дату выхода, актеров и трейлер фильма Отряд Самоубийц 2021.
Автор: Александр Галаджий