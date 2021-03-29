Disney объявил актеров серила про Оби-Вана Кеноби

Звездные войны: Скайуокер / Disney

Disney объявил актерский состав мини-серила про Оби-Вана Кеноби, который возглавляет Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

Как сообщает Disney в своем твиттере, к ролям вернутся как актеры из старых фильмов, так и новые звезды.

в сериале к своей роли вернётся Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в трилогии приквелов, а также представили ряд актеров, об участии которых не сообщалось ранее: например, Кумэйла Нанджиани.

Сериал про Оби-Ван Кеноби - актеры и роли

Юэн Макгрегор - Оби-Ван Кеноби

Хейден Кристенсен - Дарт Вейдер

Индира Варма

Джоэл Эдгертон

Бонни Писс

Сон Кан

Кумэйл Нанджиани

Бен Сафди

О'Ши Джексон-младший

Симона Кесселл

Руперт Френд

Моусес Ингрэм

До этого Warner Bros рассекретили дату выхода, актеров и трейлер фильма Отряд Самоубийц 2021.