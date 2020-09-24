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Фильм Атлантида представит Украину на Оскаре 2021

24 сентября 2020, 14:04

Украинский оскаровский комитет объявил фильм, который будет бороться за право попасть в лонглист на кинопремии Оскар 2021

Атлантида 2020
Атлантида 2020 / кадр из фильма

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича Атлантида в качестве национального претендента на премию Оскар в номинации "Лучший международный художественный фильм". Фильм Атлантида соревновался еще с двумя кандидатами – документальным фильмом Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" и комедией Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

Фильм ждет оскаровская промокампания и борьба за попадание сначала в лонг-лист, а затем и в шорт-лист Премии.

Атлантида - сюжет

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.Читайте такжеМої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где он одержал историческую для Украины победу.

Фильм также показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при.

Драму Атлантида приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии и была представлена членам Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает премию "Золотой глобус".

Продюсерами ленты выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая и Владимир Яценко.
Атлантида официальный трейлер смотреть онлайн:

  • Производство фильма осуществила "Студия Гармата фильм".
  • Украинская премьера Атлантиды состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.
  • Номинанты на Оскар будут объявлены 15 марта 2021. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 21 апреля 2021.
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