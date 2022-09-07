На 79-м Венецианском кинофестивале покажут документалку о войне в Украине "Свобода у вогні"

На 79-м Венецианском кинофестивале покажут документальный проект Евгения Афинеевского Свобода у вогні / Пресс-служба

Сегодня, 7 сентября, на 79-м Венецианском кинофестивале состоится показ документального проекта о российско-украинской войне от американского кинорежиссера Евгения Афинеевского "Свобода у вогні".

Среди героев ленты, которая будет презентована вне конкурса, - корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. Кроме этого, 1+1 media присоединилась к работе над проектом и передала режиссеру немало архивных материалов, созданных журналистами и операторами в течение войны.

Свобода у вогні создавалась при поддержке 1+1 media / Пресс-служба

Первый трейлер ленты доступен здесь.

По случаю масштабной премьеры, в прямом включении к Сніданку з 1+1 на ТЕТ присоединилась команда киноленты, которая вместе с Нелей Шовкопляс, Егором Гордеевым и Константином Грубичем пообщалась и рассказала ожидания и эмоции от будущего кинопоказа.

"Мы повторим историю. 7 лет назад на Венецианском кинофестивале начала свой путь лента "Зима у вогні". И уже сегодня, 7 сентября, в 14:15 (СЕТ) отсюда начнет свой путь "Свобода у вогні". Очень важно рассказать эту историю, достучаться до сердец. Вчера проходили пресс-показы фильма и сегодня в медиа уже есть много упоминаний об этом. Начинается разговор. Поэтому для меня, как для человека, который рассказывает истории через кино, это очень важно. Мир забывает, что идет война. Для меня очень важно напоминать об этом, об этой борьбе. Чтобы мир услышал и встал на сторону Украины. Чтобы остановить это безумие, чтобы остановить эту войну", - отметил кинорежиссер Евгений Афинеевский в эфире Сніданку з 1+1.

Наталья Нагорная, Евгений Афинеевский и Анна Зайцева / Пресс-служба

В свою очередь, корреспондент Наталья Нагорная поделилась историей Анны Зайцевой – невероятно смелой девушки, которая выжила на Азовстали, сохранила своего сына Святика и родителей, но муж Кирилл до сих пор в плену.

"Мы здесь с украинскими флагами в руках для того, чтобы говорить о том, что свобода – это наша самая большая ценность. Это важно для каждого украинца. Кино сделано за какие-то нереально короткие сроки. Я увижу ленту только сегодня. Но я уверена, что этот фильм должен растрогать зал на 2300 человек. Потому что это документальное кино о нашей борьбе. Мы берем с собой самое главное – достоинство, уверенность в необходимости борьбы и наши флаги. Держите за нас кулаки", – поделилась эмоциямиНаталья Нагорная.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная / Пресс-служба

Проект "Свобода у вогні" является продолжением фильма "Зима у вогні: боротьба України за свободу", премьера которого состоялась 9 октября 2015 года на платформе Netflix. К тому же в 2016 году лента стала номинантом на премию Оскар в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Проект реализован при поддержке Министерства иностранных дел Украины и в коллаборации с 1+1 media.