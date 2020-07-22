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В России переснимают Умку - готовится 26 серий

В пережившем сам СССР Союзмультфильме после Ну, Погоди, перешли к пересъемкам Умки.

22 июля 2020, 11:39
Мультфильм Умка
Мультфильм Умка станет сериалом / Союзмультфильм

Российский Союзмультфильм вплотную подобрался к истории бедного медвежонка Умки, который жил себе на Северном полюсе, и вышел в мир в 1969 году под пером Юрия Яковлева.

Пока Голливуд переснимает Короля Льва и Маугли, в России взялись за своего культового героя. Союзмультфильм готовится снять сериал из 26 серий об Умке, говорит директор студии Борис Машковец, пишет РИА новости.

По его словам, идет работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки, уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений.

"Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры", - заявил он.

Точные сроки выхода Умки неизвестны, ибо создатели только на этапе написания сценария.

Напомним, в июне 2020 стало известно, как будет выглядеть Волк из нового "Ну, погоди!", которое переснимает Союзмультфильм.

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