Одесский кинофестиваль 2020 перенесли - когда церемония награждения

Одесский кинофестиваль-2020 / Facebook

Из-за карантина и нестабильной ситуации с коронавирусом 11-й Одесский международный кинофестиваль пришлось перенести с лета на осень 2020 года. Воодушевленные проведением церемонии награждения Золота Дзига 2020, организаторы Одесского кинофестиваля планируют проводить церемонию онлайн. Организаторы обломали кайф от шикарного мероприятия летом 2020 года. Об этом говорится в официальном заявлении организаторов.

Дата проведения Одесского кинофестиваля 2020 перенесено с 10 по 18 июля в Одессе на 25 сентября – 3 октября этого года.

"Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ждут в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате",– заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Генеральный продюсер Юлия Синькевич намекнула, что опей-эйр мероприятия на Потемкинской лестнице отменять не будут.

"Долгое время мы рассматривали различные варианты проведения 11-го Одесского международного кинофестиваля. Онлайн-режим является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут – лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны", - пообещала она также.

Напомним, церемония вручения премии Золота Дзига 2020 прошел онлайн.