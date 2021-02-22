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Организаторы назвали членов комиссии Одесского кинофестиваля в 2021 году

22 февраля 2021, 17:15

Организаторы традиционного украинского Одесского кинофестиваля определились с экспертами, которые будут оценивать фильмы в 2021 году.

Одесский кинофестиваль-2021
Одесский кинофестиваль-2021 / facebook

Организаторы Одесского кинофестиваля приняли меры для того, чтобы комиссия начала формировать программу на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафік", в состав комиссии по отбору в 2021 году вошли достаточно известные люди в украинском кинематографе.

Отборочную комиссию Одесского кинофестиваля в 2021 году представят: продюсер и экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, журналистка и кинокритик Екатерина Слипченко, программный директор Артхаус Трафик Илья Дядык и куратор киносекции одесского Зеленого театра Ольга Сидорушкина. Возглавит комиссию программный консультант ОМКФ Алик Шпилюк.Читайте такжеКиноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

"По случаю 30-летия независимости Украины – на 12-м ОМКФ акцент будет сделан именно на Национальной программе, селекцию фильмов которой будет осуществлять утвержденная отборочная комиссия. Она была создана для независимого экспертного оценивания конкурсной программы. Таким образом, Национальную программу будут формировать специалисты киноотрасли, которые смогут предоставить объективные рекомендации по каждому из возможных конкурсантов", – рассказал председатель отборочной комиссии Алик Шпилюк.

В обязанности Независимой отборочной комиссии будет входить формирование программы Национального Конкурса (полный и короткий метр) и конкурсные программы секций Film Industry Office.

В 2021 году будет несколько внеконкурсных категорй для фильмов: Гала-премьеры или Фестиваль Фестивалей.

Прием заявок на участие в Национальной программе будет открыт в ближайшее время.

Напоминаем, что 12-й Одесский международный кинофестиваль состоится 14–21 августа 2021 года.

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