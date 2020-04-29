Оскар 2021 войдет в историю

Оскар 2021 / Reuters

Оскар 2020 пройдет с участием фильмов, которые не выходили в прокат в кинотеатрах, а номинации будут изменены.

Полный перечень изменений появился на официальном сайте Академии киноискусств.

Предполагается, что необходимо оценить усилия киноделов в 2020 году, но с учетом условий карантина из-за коронавируса. Поэтому в киноакадемии пошли навстречу, и разрешили номинировать фильмы с онлайн-платформ, объединили категории "Сведение" и "Звуковой монтаж" (это уже навсегда), и внесли ограничение на номинацию по категории оригинальная музыка.

Теперь также на постоянной основе, в эту категорию могут попадать фильмы, у которых минимум 60% оригинальной музыки.

"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации Лучшая картина, основные и специальные категории", - говорится в тексте.

В отличии от изменения правил в отношении номинации на категории, условие об онлайн-премьерах действует только на 2020 год - из-за тяжелых для киноискусства условий карантина в мире.

Напомним, что последний раз кардинальное изменение было сделано на церемонии Оскар-2019 - победу в номинации лучший фильм впервые отдали иностранному фильму на иностранном языке - Паразиты. Список всех победителей и все подробности можете освежить в нашем материале.