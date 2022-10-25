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Потомок последнего гетмана и 1+1 запускают новый проект для борьбы с российской дезинформацией

25 октября 2022, 11:26

Образовательные ролики в формате аналитики будут развенчивать фейки, которые распространяет по миру Кремль, как болезненную плесень.

Грегор Разумовский
Австрийский историк Грегор Разумовский в проекте The Power of Reason / Пресс-служба

Команда продюсера и автора исторического цикла "Україна. Повернення своєї історії" на телеканале 1+1 Акима Галимова вместе с известным австрийским историком Грегором Разумовским начала работу над новым англоязычным проектом.

The Power of Reason - серия 10-минутных аналитических роликов для YouTube. В каждом эпизоде будут освещаться 5 фактов на определенную тематику, которые будут развенчивать фейки, которые распространяет кремль. Прежде всего речь идет об информации, которая существенно влияет на граждан ЕС и заставляет европейских политиков принимать решения в пользу россии.

В первых сериях авторы раскрывают тему топливного шантажа со стороны кремля и обоснованности страшных прогнозов о холодной зиме-2023. Европейским зрителям расскажут, какие абсурдные фейки придумывает россия, распространяя их с помощью пророссийских СМИ, чтобы посеять сомнения среди европейцев, подорвать доверие к местным институтам, усилить напряжение в обществе.

Аким Галимов, Грегор Разумовский
Аким Галимов и Грегор Разумовский в проекте The Power of Reason / Пресс-служба

Также в новом проекте расскажут, на чем основываются ядерные угрозы государства-агрессора и действительно ли Запад слаб против российского ядерного оружия.

Ведущим и автором проекта является Грегор Разумовский – австрийский историк с украинскими корнями, потомок последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского. Граф Разумовский – специалист по противодействию пропаганде и дезинформации, в течение последних 20 лет занимал ответственные посты в международных политических информационных кампаниях и считается одним из ведущих аналитиков в области коммуникаций и информационных потоков в немецкоязычных странах ЕС.

Съемки The Power of Reason
Съемки The Power of Reason / Пресс-служба

Зрителям 1+1 Грегор Разумовский знаком по фильму акима Галимова "Скарби нації" из цикла "Україна. Повернення своєї історії", где он выступил экспертом и одним из героев ленты.

"Наша команда уже 6 лет занимается борьбой с российскими фейками и пропагандой, до этого наши проекты были направлены на украинскую аудиторию. Теперь есть понимание, что мы должны просто и доступно разоблачать российские манипуляции и обычным людям в ЕС. Тем, кто потом голосует и выбирает там власть. Многие в ЕС не понимает всю опасность россии и то как сильно кремль влияет на общественные настроения в Европе. От этого и возникла идея проекта. Я уверен в результате, ведь над проектом работает мощная команда: Володя Москалец, Леся Штогрин и, конечно, сам Грегор", - комментирует продюсер The Power of Reason Аким Галимов.

Премьера проекта состоится в ноябре на YouTube-канале The Power of Reason. Новые серии проекта можно будет увидеть каждую пятницу в 19:00. Видео будут доступны с украинскими субтитрами.

С 2016 года 1+1 поднимает важную тему развенчания исторических мифов в цикле документальных исторических фильмов Акима Галимова "Україна. Повернення своєї історії". Первые две серии исторического детектива получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. Сейчас команда работает над еженедельным проектом "Реальна історія" - серией коротких роликов на английском, украинском и русском, которые доносят миру правду об украинской истории и разбивают многочисленные российские мифы. А также над популярными проектами "Тайная жизнь матрешки" и "Дорогие товарищи". Все выпуски можно увидеть на YouTube каналах 1+1, Деньги, Униан и телеканале Freedom.

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