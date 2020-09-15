Харламов в озвучке и новые персонажи - подробности перезапуска "Ну, погоди"

Создатели нового "Ну, погоди" показали окончательный концепт Волка и раскрыли, кто его будет озвучивать.
В сети появились подробности о новом продолжении сериала "Ну, погоди", который запускают в России. Создатели изменили внешность Волка после бури критики от пользователей сетей, увеличили количество серий, и нашли наконец-то актера для озвучивания Волка, пишет телеграм-канал Mash.
Новый мультфильм будет не прямым продолжением классики, а актуальным прочтением.
Студия окончательно утвердила новый образ Волка из "Ну, погоди!"- любимый герой будет любить спортшик, хорошие часы, станет чуть менее дерзким и бросит курить.
Кроме того, создатели решили "учесть критику" и изменить дизайн Волка.
В новом сезоне появятся новые персонажи: барсук Тим, косуля Улям ежик Шу.
Озвучивать Волка будет Гарик Харламов, хотя реплик будет мало, как и в первых выпусках.
Заяц и волк также переехали в 3D. На данный момент планируют выпустить 52 серии.
Напомним, в 2000-х в сериале Волка озвучивал актер Игорь Христенко.
Премьера новых серий "Ну, погоди" ожидается до конца 2020.
Ранее в сети поднялась волна обсуждения внешности Волка из нового "Ну, погоди", когда создатели опубликовали его внешность в сети.