Харламов в озвучке и новые персонажи - подробности перезапуска "Ну, погоди"

Ну, Погоди! / кадр из мультфильма

В сети появились подробности о новом продолжении сериала "Ну, погоди", который запускают в России. Создатели изменили внешность Волка после бури критики от пользователей сетей, увеличили количество серий, и нашли наконец-то актера для озвучивания Волка, пишет телеграм-канал Mash.

Новый мультфильм будет не прямым продолжением классики, а актуальным прочтением.

Студия окончательно утвердила новый образ Волка из "Ну, погоди!"- любимый герой будет любить спортшик, хорошие часы, станет чуть менее дерзким и бросит курить.

Кроме того, создатели решили "учесть критику" и изменить дизайн Волка.

Новое "Ну, погоди" - Волк / Mash

В новом сезоне появятся новые персонажи: барсук Тим, косуля Улям ежик Шу.

Озвучивать Волка будет Гарик Харламов, хотя реплик будет мало, как и в первых выпусках.

Заяц и волк также переехали в 3D. На данный момент планируют выпустить 52 серии.

Напомним, в 2000-х в сериале Волка озвучивал актер Игорь Христенко.

Премьера новых серий "Ну, погоди" ожидается до конца 2020.

Ранее в сети поднялась волна обсуждения внешности Волка из нового "Ну, погоди", когда создатели опубликовали его внешность в сети.