Родить в 50+: в студии Говорить вся країна обсудили риски позднего материнства

Почему женщины начинают поздно рожать, к каким последствиям может привести поздняя беременность, и какая опасность ожидает детей поздних мам.

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Говорить вся країна с Алексеем Сухановым - новый выпуск посвящен поздней беременности / Пресс-служба

С какими рисками сталкиваются женщины, решившиеся на позднее материнство, рассказали гости "Говорить вся країна" - Елена Завальская, которая стала мамой в 45 лет, Людмила Грищенко, родившая первого ребенка в 54 года, а второго в 58 лет, и Диана Чечина, которая родила первенца в 62 года.

Эти темы обсудили в студии ток-шоу "Говорить вся країна" вместе с Алексеем Сухановым гости и эксперты. Посмотреть выпуск можно 10 февраля в 19:00 на телеканале 1+1 Украина.

Людмила откровенно поделилась, как у нее возникла идея родить первенца в 52 года, как к этому отнесся ее муж, младший на 12 лет, с какими трудностями столкнулась во время беременности и родов и как решилась родить второго ребенка в 58 лет.

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Светлана Оксенова, ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, отметила: "Возраст материнства постепенно смещается в сторону старших репродуктивных групп, что соответствует общеевропейским тенденциям. И в этом Украина повторяет путь, который уже прошли европейские страны".

62-летняя Диана Чечина шла к беременности 28 лет, это была ее самая большая мечта. Она пришла в студию вместе с людьми, которые сделали эту мечту возможной, - врачом-репродуктологом Олегом Берестовым и Татьяной Берестовой, акушеркой-гинекологом.

"Как у врача-репродуктолога у меня нет такой задачи, чтобы получить беременность. Мы должны сделать все возможное, чтобы женщина получила ребенка", - поделился Олег Берестовой.

Также гостями и экспертами токшоу стали Олег Маланчук, заместитель медицинского директора перинатального центра г. Киева, певица Кристина Христонько, куратор социальных проектов Марина Кинах, адвокат Сергей Старенький и психолог Оксана Зайцева.

Смотреть выпуски токшоу "Говорить вся країна" можно на телеканале 1+1 Украина с понедельника по четверг в 19:00.

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