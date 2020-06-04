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Фильм Текст станет сериалом - дата выхода, актеры и список серий

4 июня 2020, 13:01

Видеосервис Start готов показать на своей платформе новый сериал Текст Реальность, который выйдет уже в 2020 году.

Сериал Текст Реальность
Сериал Текст Реальность - дата выхода / Start

Фильм Текст, который так взбудоражил фантазию некоторых порно-сценой с Кристиной Асмус, теперь станет сериалом.

Сериал Текст выйдет на телесервисе Start в августе 2020 года. Об этом сообщает Start в Instagram.

"Премьера сериала "Текст. Реальность" состоится уже в августе! Эксклюзивно на START. Хорошего Текста, как мы знаем, много не бывает. Даже если вы смотрели фильм, то у вас будет возможность увидеть историю с другого ракурса", - говорится в сообщении.

Новый сериал Текст - это расширенная версия фильма, в которой будет показано все, что пришлось убрать из фильма Текст. Получилось 5 серий, которые будут выходить раз в неделю.

По сюжету Илья Горюнов попадает в тюрьму из-за подброшенных полицейским наркотиков. Когда выходит, обнаруживает, что его все забыли, мать умерла и его документы не действительны. Он начинает их восстанавливать, чтобы уехать, натыкается на подставившего его копа, который оказывается оборотнем и наркоманом. Илья случайно его убивает, но забирает его телефон, и на время проживет его жизнь - благодаря текстовым сообщениям.

Но, в конце его вычисляют, и убивают "при попытке сопротивления во время задержания".

Сериал Текст Реальность актеры и роли

Александр Петров — Илья Горюнов, бывший заключенный и бывший студент-филолог;

Иван Янковский — сотрудник МВД Петр Хазин, бывший сотрудник ФСКН;

Кристина Асмус — Нина Левковская, девушка Хазина;

Максим Виноградов — Серега, друг Горюнова;

Софья Озерова — Вера, бывшая девушка Горюнова;

Соня Карпунина — сотрудница турагентства;

Кирилл Нагиев — Гоша, друг Хазина;

Елена Павлова — учительница Тамара Горюнова, мать Горюнова;

Арслан Мурзабеков — покупатель товара Мага;

Адам Кубов — покупатель товара Иса;

Елена Финогеева — мать Пети;

Марина Клещева — соседка Горюновых;

Виталий Хаев — сотрудник ФСБ Денис Сергеевич;

Александра Белоглазова — Ксюша, бывшая девушка Хазина;

Владимир Капустин — таксист;

"Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи. В сериале будет применен принцип "антикино", мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в "Тексте. Реальность" будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса", - рассказывает режиссер Клим Шипенко.

Сериал выйдет в августе 2020, но еще пока не назначена точная дата и время выхода на Start.

Напомним, что в большом интервью Кристина Асмус рассказала о съемках в фильме Текст, всех провокационных сценах, хейте и своем отношении ко всему этому.

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