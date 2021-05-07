Создатели Форсажа 9 показали неудачные дубли со взрывами авто

Вин Дизель / кадр из кф Форсаж

Новый 9 фильм из серии Форсаж выходит в Украине в конце мая. Еще до выхода, кинокомпания показала видео со съемками трюков из фильма - взрывами, разбиванием авто и прочими опасными сценами.

Фильм Форсаж 9 расскажет о противостоянии Доминика Торетто и его новой команды самому неожиданному врагу - оказывается, кроме сестры Мии у него еще есть брат - тот еще преступник мирового масштаба.

В этот раз "разборки" между братьями растянуться на несколько городов, а для спецэффектов придумали новые "примочки".

Режиссером Форсажа 9 стал Джастин Лин, который до этого снял четыре части серии: третью, четвертую, пятую и шестую.

Джон Сина сыграет "младшего братика" Торетто, к ролям вернутся Мишель Родригес, Тайрон Гиббсон, Крис Бриджес и Джорджана Брюстер. Натали Эммануель присоединилась к команде с последнего фильма, а Сон Кан сыграет Хана.

Напомним, Форсаж 9 выходит на экраны 20 мая 2021 года.

Видео с неудачными дублями взрывов на съемках Форсажа 9 доступно по ссылке.