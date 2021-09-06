Создатели серии игр про Геральта выпускают мангу Ведьмак: Ронин

Ведьмак / кадр из тс Ведьмак Netflix

CD Project RED решилась на выпуск манги по Ведьмаку. Только в этот раз это будет не типичная история попаданцем, а нечто новое, позаимствованное из современных идей. The Witcher: Ronin. В твиттере Ведьмака сообщают, что все, кто поддержат кампанию в первые 24 часа, получат специальный подарок - коллекционную фигурку. Она имеет высоту в 12 см и изображает битву Геральта с Тэнгу - крылатым существом из японской мифологии.

Манга Ведьмак: Ронин состоит из 100 страниц. Ее авторами будут Рафала Яки, один из создателей Gwent и автор будущего аниме по Cyberpunk 2077, и Хатая, японский иллюстратор.

Манга расскажет отдельную историю, не имеющую отношения к сюжетным линиям видеоигр.

Яки в интервью на WitcherCon уже говорил, что давного планировалось выпустить сеттинг, и что Геральт не попадет в другой мир. В этот раз Ведьмак: Ронин будет желаться по принципу Супермен: Красный сын или Что если?.. То есть - совершенно иная вселенная.

Старт кампании намечен на 7 сентября.