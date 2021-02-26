Warner Bros работает над новой киновселенной Супермена

Супермен / DC Comics

Кинокомпания Warner Bros принялась за разработку новых фильмов про одного из самых популярных героев DC Comics - Сепермена.

Как сообщает Deadline, Джей Джей Абрамс и его продюсерская компания Bad Robot занимаются новыми фильмами про Супермена.

Ханна Мингелла будет продюсером. Нет никакого сюжета и никаких подробностей о фильмах, несмотря на то, что журналисты слышали, как Генри Кавилл хочет вернуться к роли.

Сценарий напишет Та-Нехиси Коутс - известный писатель и сценарист, который также работает над фильмом Неверный ответ.

Напомним, что в 2020 году ходили слухи, что Джей Джей Абрамс готовит фильм по Темной Лиге Справедливости для Warner Bros.Читайте такжеЗак Снайдер анонсировал раннюю премьеру Лиги справедливости

Генри Кавилл сыграл Супермена в сольном фильме, и в лентах о Лиге Справедливости - Человек из стали (2013), Бэтмен против Супермена (2016), Лига Справедливости (2017), Лига Справедливости Зака Снайдера (2021),