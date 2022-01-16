"Я в деле - и со мною нож": рецензия на фильм "Крик"

Кадр из фильм "Крик" / Paramount Pictures

В калифорнийском захолустье, в городе Вудсборо, опять все не слава богу - как в раз в канун 25-летия первой массовой резни, которую устроили съехавшие с катушек старшеклассники в черных балахонах в маске "Лица-призрака", юной Таре Карпентер (Дженна Ортега) начинает названивать маньяк, который принуждает ее сыграть в викторину по поводу знания франшизы слешеров "Заруба" (снятой по мотивам той самой резни). Если Тара ошибется, то ее подругу Эмбер (Майки Мэдисон) ждет лютая смерть от ножа. Слово за слово, на саму несчастную Тару нападает маньяк в такой маске и режет юное тело. Услышав о нападении, в городок тут же выезжает ее сестра Сэм (Мелисса Баррера) с бойфрендом (Джек Куэйд) - которая несколько лет назад убежала от семьи куда глаза глядят. В общем, над Вудсборо снова сгущаются кровавые тучи.

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Вряд ли в далеком 96-м сценарист-задрот Кевин Уильямсон и маэстро ужасов Уэс Крейвен, запуская первый "Крик", всерьез думали сделать новую долгоиграющую франшизу хорроров (по типу того же крейвенского "Кошмара на улице Вязов"). Наоборот - получившееся действо адово смеялось над штампами ужастиков, посвященных резне (в первую очередь, оригинального Хэллоуина) и вообще скорее было стильной черноюморной комедией и простецким детективом. А действие в стиле "кровь-кишки-разорвало" было больше для антуража. Но на дворе стояли 90-е - эпоха, когда постмодернизм был на коне. "Крик" собрал массу денег и стал-таки большой франшизой. Которая растянулась аж 15 лет (именно тогда вышла четвертая часть - последняя, которую снимал Крейвен, а сценарий писал Уильямсон). И, в принципе, на том можно было лавочку и сворачивать, но - что тут поделаешь - в Голливуде уже давно работают по принципу из похабного анекдота, постоянно "откапывая тот самый труп стюардессы". Тем более, что после того самого секс-скандала владельцам прав на франшизу, братьям Вайштейшнам, пришлось их продавать за бесценок практически.

Итак, было решено снимать еще одну часть "Крика" - благо, что удалось договориться со всеми ключевыми актерами - от звезды "Друзей" Кортни Кокс в роли телеведущей Гейл до главной героини всей франшизы - Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт. Тем не менее, всем было ясно, что основную ставку нужно было делать на молодых персонажей. И тут первая проблема фильма - все они стараются играть изо всех, но получается мало. Тот легендарный баланс иронии, идиотии и переигрывания, которым всегда славился "Крик", они не выдерживают.

Вторая проблема - сценаристы (скорей всего, под продюсерским натиском) слишком старательно, без выдумки, вопроизводят перепетии первого фильма - не предлагая ничего особого взамен. Более-менее удалась только интрига "Кто же из персонажей убийца", хотя и ее сложно назвать сильно изобретательной.

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Старой гвардии персонажей особо не дают развернуться. Впрочем, есть сомнения в том, что их вообще что-либо интересовало в этом проекте, кроме размера гонорара.

Подытоживая - новая часть "Крика" вряд ли зайдет упорным фанатам франшизы (слишком уж предсказуемая и неизобретательная), но может понравиться либо тем, кому не хватает слэшеров в стиле девяностых, либо тем, кто соскучился по старому доброму ультранасилию (несколько сцен создателям все же удалось сделать особо кровавыми).

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