Украинцев снова пытаются заманить в имперскую ловушку

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 января 2019, 09:53

Почему лидер коммунистов Петр Симоненко решил идти на выборы.

Симоненко
Петр Симоненко намерен баллотироваться на пост президента Украины / 112.ua

Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны. Уверен, что никаких электоральных и политических перспектив у Симоненко нет – партия, которую он возглавлял, после Майдана исчезла с политической сцены Украины. Но возникает вопрос: а зачем Симоненко вообще заявлять о своем участии? На что он рассчитывает?

Необходимо понимать, что Петр Симоненко никогда не был самостоятельным политиком, а Коммунистическая партия Украины была не столько украинской политической организацией, сколько естественной частью имперской политической системы. И это не выбор Симоненко и его соратников – это следствие из самой истории этой партии, ее возникновения и существования.

Так было отнюдь не со всеми коммунистическими партиями. Во многих странах мира коммунисты думали о национальных интересах. Даже в некоторых бывших советских республиках – таких, например, как Литва – коммунистическая номенклатура успешно сопротивлялась русификации, а в годы горбачевской перестройки активно участвовала в процессе восстановления государственности.

Читайте такжеИсторик назвал причины, по которым в Украине возможен реванш пророссийских силС Компартией Украины все было ровным счетом наоборот. Она и создана-то была в Москве для того, чтобы легитимизировать оккупацию большевистской Россией Украинской Народной Республики. Московские большевики и местные предатели подмяли под себя "боротьбистов", членов национальной компартии, не хотевших объединяться с РКП(б). Потом уже в самой КП(б)У сторонники русификации одержали победу над теми, кто рассчитывал на большую самостоятельность союзных республик и украинизацию.

Документы свидетельствуют о том, что Компартия Украины – один из организаторов голодомора, репрессий и прочих большевистских "побед". Первый украинец во главе КПУ появился только при Хрущеве, уже в 1957 году. В годы перестройки Коммунистическая партия активно сопротивлялась переменам и боролась с национальным движением – в отличие от республиканских парторганизаций балтийских стран.

Руководство КПУ поддержало ГКЧП. Восстановленная после провала путча и провозглашения украинской независимости Компартия вновь стала передовым отрядом российского шовинизма. Именно поэтому влияние коммунистов в Крыму и на Донбассе стало питательной почвой для аннексии полуострова и войны на востоке Украины.

Шовинистическая идеология, в отличие от коммунистической, никуда не исчезла и остается ведущей идеологией России. Под ее флагом ведутся боевые действия против Украины, она помогает Владимиру Путину удерживать власть, вербует новых и новых сторонников авторитарного режима как в самой России, так и в соседних странах.

А Петр Симоненко – как и возглавлявшаяся им партия – всегда был (мы же видели и помним) активным сторонником и проводником именно этой идеологии. Допускаю, что своим участием в президентских выборах он хочет напомнить о себе тем, кто перестал воспринимать его как серьезного игрока. Ну и заодно присоединиться к тем кандидатам на пост президента Украины, кто воспринимает выборы главы государства как возможность еще раз обмануть соотечественников и попытаться вновь затащить их в имперскую ловушку.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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