Порошенко пытается еще раз обмануть избирателей

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

14 января 2019, 06:58

Томос-тур – это не честное прощание с своими бывшими избирателями, а наоборот - очередная попытка обмануть их любыми путями.

Петр Порошенко, томос
Петр Порошенко отправляется в Томос-тур / фото Виталия Червоненко/БиБиСи

Похоже, что Томос-тур для действующего президента Украины – это очередная попытка навязчивого проникновения в мозги избирателей без их согласия. За последние месяцы перед выборами Петр Порошенко будет делать все, чтобы не нести ответственность за пять лет деградации Украины, забвения Майдана, годы нищеты, безработицы, имитации реформ и тотальной коррупции.

Читайте такжеСколько стоит "томос-тур" ПорошенкоНапример, Томос-тур Петра Алексеевича по городам и селам Западной и Центральной Украины - это обычная политтехнология избирательной кампании призвана не сколько укрепить Новую православную церковь, сколько конвертировать ее появление в голоса избирателей для поднятия опущенного рейтинга и безобразной репутации президента-олигарха.

Для Порошенко Томос-тур – это не честное прощание с своими бывшими избирателями, а наоборот - очередная попытка обмануть их любыми путями. Вероятно, скоро в Украине появятся масса билбордов, где будет изображен возмущенный президент Порошенко с "папирусом" в руке и слоган его избирательной кампании: я принес вам Томос, а вы неблагодарные, хотите от меня - честности, благополучия и работы!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Виктор Небоженко выборы-2019 Томос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:00
Взрыв и обрушение части многоэтажки: появились новые плохие новости из России
07:46
Чат с экономистом и политологом Олегом Соскиным
07:39
"Пригонит сильный ветер": синоптик предупредила о погодных неприятностях в Киеве на Василия Видео
07:14
В России снова обрушилась часть многоэтажки, под завалами есть люди Видео
07:14
Все, что нужно знать о празднике Обрезание Господне – от запретов до поздравлений Видео
06:58
Порошенко пытается еще раз обмануть избирателей мнение
06:34
Идет белая полоса: астролог рассказал, кого ждет удача в 2019 году Видео
06:01
Страхи о Нибиру: эксперт раскрыл правду о загадочной планете смерти Видео
05:29
Генерал рассказал о плане Генштаба ВСУ по возвращению Донбасса
04:52
"Тревожный звоночек": политолог объяснил, почему Украина живет в "реальности 2014 года"
04:02
Ольга Бузова может представить Россию на Евровидении-2019: сеть в шоке
03:06
Как варить глинтвейн: оптимальные рецепты глинтвейна
02:15
"Нелегкая добыча": генерал-разведчик дал прогноз по атаке РФ на Украину Видео
01:33
Президент наградил орденами трех митрополитов ПЦУ Видео
01:01
В Польше рассказали о тяжелом состоянии раненого ножом мэра Гданська Видео
00:38
В МИД Германии отреагировали на угрозы США о санкциях из-за Северного потока-2
00:16
Украинские колядки и воспевание Крымского моста: в Крыму с песнями и танцами отпраздновали старый Новый год Видео
13 января, воскресенье
23:56
Украинец получил обморожение при попытке бегства в Россию
23:38
В Украине подтвердили отсутствие томоса у РПЦ Видео
23:17
Лана Дель Рей растрогала новой песней об одиночестве Видео
22:49
Мэра Гданська тяжело ранили ножом во время концерта Видео
22:21
В РПЦ ответили на требование Порошенко "показать свой томос" Видео
21:48
Экс-глава СБУ стал кандидатом в президенты
21:20
"Так выглядит рай!": Осадчая показала потрясающие фото с отдыха на острове Фото
20:52
Будущее красоты: презентованы новейшие технологии для усовершенствования лица и тела Видео
20:28
"Все правильно: увидел – мочи": в Минске выгнали из метро ряженого пророссийского "казака" Видео
20:01
В Польше консул спасла дочь погибшего украинского журналиста от детского дома
19:36
Митрополит Макарий отказался от предложения стать почетным гражданином Львова из-за Филарета
19:07
Польша намерена построить остров в Калининградском заливе: в России паникуют
18:41
"Жмут независимых": российский рэпер пожаловался на беспредел от российских чиновников
18:24
Асфальт в лужи: в Киеве коммунальщики озадачили странным ремонтом дорог Видео
17:55
Еще в одной общине Украины из церкви выгнали "московских попов" Фото Видео
17:24
В Минобороны назвали число военных, погибших за год от подрыва мин на Донбассе Видео
16:57
В Украине обвинили РФ: усиливает позиции в Крыму для контроля Приазовья Видео
16:42
"Садисты" и "сволочи": в Донецкой области устроили жестокие собачьи бои Видео
16:13
Скандал на Волыни: из храма выгнали священников УПЦ МП Фото Видео
15:52
Лобода закатила скандал в российскому аэропорту: опубликовано видео Видео
15:41
В полиции назвали причину мощного пожара на химзаводе на Прикарпатье Фото Видео
15:34
Киевлян предупредили о нашествии мышей и крыс
15:06
Увеличилось число жертв мощного взрыва в центре Парижа Фото Видео
15:03
В РФ взбесились из-за планов Украины купить турецкие беспилотники
14:22
Порошенко предложил РПЦ "померяться" томосами Видео
14:15
В Беларуси захотели избавиться от росТВ
13:57
Звездный разрыв: названа дата расставания Пугачевой с Галкиным
13:25
Метели и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Видео
13:20
Порошенко отвез томос в Винницу и напомнил украинцам о "ярме московской империи"
12:57
Twitter отличился скандальным решением по Крыму Видео
12:44
Порошенко заявил о невозможности остановить Украину
12:31
Украина готова поставлять воду в Крым – Тука Видео
12:13
Пьяный житель Чугуева выбросил 5-летнего сына из окна 4-го этажа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять