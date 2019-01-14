Порошенко пытается еще раз обмануть избирателей

Петр Порошенко отправляется в Томос-тур / фото Виталия Червоненко/БиБиСи

Похоже, что Томос-тур для действующего президента Украины – это очередная попытка навязчивого проникновения в мозги избирателей без их согласия. За последние месяцы перед выборами Петр Порошенко будет делать все, чтобы не нести ответственность за пять лет деградации Украины, забвения Майдана, годы нищеты, безработицы, имитации реформ и тотальной коррупции.

Читайте такжеСколько стоит "томос-тур" ПорошенкоНапример, Томос-тур Петра Алексеевича по городам и селам Западной и Центральной Украины - это обычная политтехнология избирательной кампании призвана не сколько укрепить Новую православную церковь, сколько конвертировать ее появление в голоса избирателей для поднятия опущенного рейтинга и безобразной репутации президента-олигарха.

Для Порошенко Томос-тур – это не честное прощание с своими бывшими избирателями, а наоборот - очередная попытка обмануть их любыми путями. Вероятно, скоро в Украине появятся масса билбордов, где будет изображен возмущенный президент Порошенко с "папирусом" в руке и слоган его избирательной кампании: я принес вам Томос, а вы неблагодарные, хотите от меня - честности, благополучия и работы!