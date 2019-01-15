Ходит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосе

Политолог Константин Бондаренко считает, что пиар Порошенко на вопросах церкви может закончиться кровопролитием / Сайт президента

Порошенко использует получение томоса Православной церковью Украины (ПЦУ) исключительно для собственного предвыборного пиара. Когда нет возможности предъявить достижения в экономической, социальной и политической сферах, создается "телесимулятор" – искусственная повестка дня, когда тема искусственно актуализируется, и людям посредством СМИ навязывается мысль о том, что это самое важное в жизни украинцев. В эту дискуссию вовлекается огромное количество граждан, политиков и церковных деятелей, общественных деятелей и СМИ.

Но в итоге всего этого Порошенко просто подпитывается и благодаря церковной тематике наращивает свой рейтинг. Потому что у людей складывается впечатление: как только Украина получит томос, у нас решатся все проблемы, которые накапливались веками.

Читайте такжеСколько стоит "томос-тур" ПорошенкоПомимо всего прочего, Порошенко активно занимается пролонгацией данной темы – ездит с томосом по Украине, показывает его украинцам в разных городах, создавая таким образом очередной ажиотаж.

Плюс ко всему церковные вопросы начинают рассматриваться в Верховной Раде. Огромное внимание уделяется переходу церквей в новую церковь.

Все это отлично способствует укреплению Порошенко как политика. Он избрал беспроигрышный вариант.

Так, в западных странах перед выборами, когда политикам нечего представить людям из серьезных достижений, нечем похвастаться, чтобы не отвечать на неудобные вопросы (почему падает экономика, почему падают доходы и т.д.), навязываются искусственные темы. Во многих странах Запада перед выборами именно таким путем навязывались темы целесообразности разрешения или запрета абортов, регистрации однополых браков, "зеленые" (экологические) темы. Действия Порошенко – из той же оперы.

Томос – надуманная тема, которая не является важной для общества, но является важной для президента как технологический ход.

Сколько процентов поддержки Порошенко может получить в результате этой истории с томосом? Судя по реакции общества, он может получить 3-5% дополнительно, что может в результате оказаться достаточным для того, чтобы он сумел выйти во второй тур. Если даже сейчас его рейтинг на уровне 8%, плюс 5% дополнительно, то, значит, в результате он может получить 13% голосов, что даст ему возможность гарантированно выйти во второй тур вместе с Тимошенко.

Читайте такжеПорошенко пытается еще раз обмануть избирателейНо есть и вторая плоскость, о которой нельзя забывать – не то, сколько процентов поддержки Порошенко может получить дополнительно, а сколько процентов ему могут "дорисовать". Я боюсь, что на этих выборах фальсификации в пользу действующего президента будут идти по принципу: "Петр Алексеевич, 99,9% - Вам достаточно или мало?".

Однако следует учесть: если церковную тему затянуть, продолжать спекулировать на ней, если найдутся буйные, которые слишком ухватятся за нее, решат, что это не предвыборная технология, а реальное желание Порошенко, то дело может дойти и до кровопролития. Шутить с верой и религиозными моментами – это крайне опасно. И в этом вопросе Порошенко просто ходит по грани – он легко может наэлектризовать народ, а вот остановить его, когда народ вознамерится захватить церкви и их имущество, будет крайне сложно.

Константин Бондаренко, политолог и историк, директор Института украинской политики, специально для "Главреда"