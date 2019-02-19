Победа Порошенко будет воспринята как обман

Петр Порошенко / Администрация президента Украины

Что будет, если победит Порошенко?

Главной ошибкой здесь было бы проецировать первый срок Порошенко на его возможный второй срок. Потому что есть все основания полагать, что они будут отличаться кардинально.

В 2014 Порошенко был объединяющим фактором, президентом мира и экономического развития в разорванной Майданом стране. И пару лет он пытался хотя бы частично соответствовать этому образу. В 2019 Порошенко изначально идет на выборы как непопулярный президент войны с непопулярными лозунгами.

Совершенно очевидно, что с нынешним рейтингом победить он может только в результате манипуляций. И не важно, законных, полузаконных или незаконных. В любом случае его победа будет рассматриваться обществом как жульничество и обман. Порошенко-2 станет президентом меньшинства, фактическим узурпатором власти в стране, которая так и не смогла выпустить пар разочарования Майданом и его последствиями.

Читайте такжеВоенная карта, или Как Порошенко намерен хитро выиграть выборыТо, что мы видим последний год во внешней и внутренней политике, будет усилено многократно. Петр Алексеевич окончательно потеряет берега, уверовав в свою исключительность. А в его окружении возрастет роль схемщиков и решал - людей, выигравших ему выборы. Они продолжат действовать теми же методами с удвоенной энергией, пытаясь нащупать твердую почву, хватаясь всеми силами за власть, ускользающую между пальцев. Ведь ситуация станет еще более однозначной – "или в ЗАГС, или к прокурору". При этом оправдываться все это будет несуществующим мандатом от народа.

Мы увидим крайне грязную и манипулятивную парламентскую кампанию, циничный дележ власти с наиболее одиозными группами влияния, попытки дальнейшего закручивания гаек, политические преследования инакомыслящих, поиски врагов, дальнейший рост недовольства в обществе, усталость международных партнеров.

О мире, Европе, реформах и всем прочем можно будет забыть. Во время второго срока Порошенко страна погрузится в апатию, экономика продолжит стагнировать. Ускориться бегство населения, вывод денег из страны. Украина еще больше станет похожа на безнадежную латиноамериканскую диктатуру.

С Порошенко страна в лучшем случае потеряет еще пять лет. В худшем может потерять гораздо больше.