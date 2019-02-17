"Догоним Польшу через 50 лет": глава Минфина дала "оптимистичный" прогноз развития экономики

В Минфине оценили потенциал роста экономики / podrobnosti.ua

На сегодняшний день в Украине сложилась достаточно стабильная макроэкономическая ситуация, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычен, если можно так сказать. И мало кто верил на самом деле, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня - самые высокие за последние 5 лет", - подчеркнула она в эфире Радио Свобода.

В то же время, оценивая перспективы роста экономики Украины, она отметила, что если сохранятся нынешние темпы роста, то Украина догонит Польшу через 50 лет.

"И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - добавила Маркарова.

Напомним, ранее Всемирный банк посчитал, за сколько десятилетий Украина догонит Польшу и Германию.