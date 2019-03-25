Путин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только Украина

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 марта 2019, 10:17

Азия в ее цивилизационном смысле наступает на Россию, становится ее сущностью.

Политолог высмеял заявление о властях Украины, которое Владимир Путин сделал на форуме
Владимир Путин толкает своей политикой Россию в сторону Азии / Reuters

Россия заинтересована в Украине в гораздо большей степени, чем Украина в России.

Нормализация отношений с Украиной в том или ином виде дает России возможность стать европейским государством. Отсутствие таких отношений превращает ее в государство азиатское. Это выбор цивилизационного характера не для украинцев, а для русских – кем будут русские, европейцами или азиатами?

Евразией быть уже не получится. Реально говоря, Азия в ее цивилизационном смысле наступает на Россию, становится ее сущностью – от Кавказа до центральной Азиии. Если вы прогуляетесь по Москве в субботний или воскресный день, когда оставшиеся москвичи разъезжаются на свои любимые дачи, вы не увидите в Москве славянских лиц: это демографическая реальность, которая будет только усиливаться с учетом того, что трудовые мигранты, которые приехали еще в 90-х в Москву работать, они оседают, женятся на русских девушках, у них рождаются дети, которые потом идут в школы. И так далее.

Когда-то Ясир Арафат сказал, что главным орудием палестинцев будет матка палестинской женщины. Он просчитался, потому что высокая рождаемость только на кризисных территориях, вроде Сектора Газа. Но в России история другая.

Читайте такжеПутин добился своего: США приняли русофильский законПоэтому для русских спасение как для нации – если они вообще хотят существовать - не в Путине и не в сакральном Крыме, и не в той глупости, которую они напихали в свои русые головы, а в близких отношениях с украинцами. Не как с одним народом, а как с государством, которое является естественным продолжением европейского континента. Либо они хотят войнами, Крымом и Донбассом построить стену между собой и Европой, либо они хотят разрушить эту стену.

Я, как и президент Рейган, могу обратиться к следующему президенту России или к русскому народу со словами "Русский народ, разрушь эту стену!". А что для этого надо сделать? Надо, как говорит русский профессор Зубов, вернуться в международно признанные границы.

Вернуть Крым.

Прекратить войну на Донбассе.

Решить вопрос Приднестровья.

Решить вопрос Абхазии и Южной Осетии.

Не мешать решению Карабахского вопроса.

Украинцы прекрасно проживут и без русских. У нас все больше рождаются людей, которые понимают, что цивилизация – на Западе. Что можно ехать в Варшаву, Прагу, Бухарест, Будапешт, Вену и дальше. И там жизнь, работа, перспектива, возможности, симбиоз. Раньше украинки женились на русских, сейчас будут на польских. Этот процесс уже идет. Раньше у украинцев было общее государство с русскими, теперь уже по сути общее пространство с поляками.

Так что русским надо определяться: хотят ли они выжить как европейская страна и нация, или хотят стать задворками Китая. Причем в будущем, если РФ продолжит так себя вести, я не исключаю, что надпись "задворки Китая" может быть нанесена на нынешнюю территорию России, включая и Крым.

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Донбасс Россия Украина Крым Виталий Портников
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